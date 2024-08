Par godu Ukrainas Neatkarības dienai, Ogres pilsētas gājēju tilti tiks izgaismoti Ukrainas karoga krāsās

Sveicot Ukrainas iedzīvotājus Neatkarības dienā un vēlot spēku un izturību ukraiņu tautai tās smagajā cīņā pret krieviju, Ogres pilsētā esošie gājēju tilti šonedēļ tiek izgaismoti Ukrainas karoga krāsās.

Ogres novadam Ukrainā ir trīs sadraudzības pašvaldības – Černihiva, Popasna un Zbaraža. Ilgstošākā sadarbība izveidojusies ar Černihivu, ar kuru 2007. gadā tika noslēgts nodomu protokols par sadarbību tādās jomās kā tirdzniecība, ekonomika un kultūra, kā arī izglītība, veselības aprūpe, jaunatnes politika, sports u.c. 2019. gadā tika parakstīts sadarbības līgums starp Ogres novada pašvaldību un Popasnas rajona valsts administrāciju – rajona militāri civilo administrāciju, bet 2023. gadā – ar Zbaražas pilsētas domi.

Ogres novads atbalstu Ukrainai sniedz jau kopš 2015. gada, un pēc 2022. gada 24. februārī uzsāktā krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Ogres novada pašvaldības vadība kopā ar novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem, iestādēm un biedrībām pastāvīgi organizē palīdzības sūtījumus kara skartajai valstij.

Ogres novada un Ogres pilsētas svētku ietvaros Ogrē tiek uzņemtas divas ukraiņu delegācijas – no Černihivas un Popasnas. Šonedēļ novadu apmeklē arī ukraiņu karavīru bērni (kopskaitā 21 jaunietis), no kuriem daudzi zaudējuši savus vecākus, un viņus pavadošie pedagogi no Popasnas reģiona. Vizītes laikā viesi iepazīs Ogres novadu un Latviju, kā arī piedalīsies svētku pasākumos un citās aktivitātēs. Ukrainas jauniešu vizītes izdevumi tiek segti no iedzīvotāju saziedotajiem līdzekļiem.