KNAB patlaban plašāku informāciju par iespējamo nodarījumu kvalifikāciju un piemērotajiem drošības līdzekļiem nesniedz. Plašāka informācija varētu sekot ceturtdien.
Likums dod tiesības personu aizturēt uz laiku līdz 48 stundām. Ja personu atzīst par aizdomās turēto un ir nepieciešams, personai var piemērot drošības līdzekli, no kuriem bargākais ir apcietinājums.
Jau ziņots, ka viens no aizturētajiem bija Liepājas Reģionālās slimnīcas valdes loceklis Andris Vistiņš. Latvijas Televīzija ziņo, ka Vistiņš ceturtdien bija ieradies darbā, jo viņam nav liegts pildīt savus pienākumus. Pārējie Liepājas slimnīcā aizturētie nav amatpersonas.
"Es esmu parakstījies par tālāku datu neizpaušanu un nekādus sīkākus komentārus sniegt pašlaik nevarēšu. Tas arī šobrīd no manas puses viss, pārējās lietas jau šobrīd publiski ir izskanējušas. Arī tiesībsargājošās iestādes ziņos par savām darbībām," komentējis Vistiņš.
Jau ziņots, ka korupcijas apkarotājiem ir aizdomas, ka slimnīcu darbinieki, iespējams, vienojušies ar vismaz diviem medicīnas preču piegādātājiem par šo uzņēmumu uzvaru vairākos publiskajos iepirkumos.
KNAB otrdien veica kriminālprocesuālās darbības abās slimnīcās un vairāk nekā 20 citos objektos.
KNAB rīcībā esošā informācija liecina, ka abu slimnīcu valsts amatpersonas, iespējams, vienojās ar vismaz diviem medicīnas preču piegādātājiem par šo uzņēmumu uzvaru vairākos publiskajos iepirkumos.
Kriminālprocesuālās darbības īstenotas divos Eiropas Prokuratūras (EPPO) sāktajos kriminālprocesos, kuru izmeklēšana atbilstoši kompetencei nodota KNAB, un vienā KNAB sāktajā kriminālprocesā.
Ar "Ogres rajona slimnīcas" valdes priekšsēdētāju Daini Širovu (NA) aģentūrai LETA līdz šim nav izdevies sazināties. Otrdien viņa tālrunis bija izslēgts.
EPPO ir Eiropas Savienības prokuratūras iestāde. Tā ir atbildīga par noziegumu pret ES finanšu interesēm izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un nodošanu tiesām iztiesāšanai. Šie noziegumi ietver, piemēram, dažādas krāpšanas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, korupciju un citus noziegumus.
Ogres rajona slimnīcas īpašnieks Ogres novada pašvaldība. Valdes priekšsēdētājs ir Širovs, bet valdes locekles Sandra Žaunerčika un Ilze Trukšāne. Slimnīca 2024. gadā apgrozīja 18 374 069 eiro un strādāja ar 1 079 394 eiro peļņu.
Liepājas Reģionālās slimnīcas lielākais īpašnieks ir Liepājas pašvaldība, bet neliels kapitāldaļu skaits pieder Rīgas Stradiņa universitātei. Slimnīcas valdes locekļi ir Andris Platais un Andris Vistiņš. Padomes priekšsēdētājs ir Toms Baumanis, bet padomes priekšsēdētāja vietnieks ir Juris Bārzdiņš un valdes loceklis Jānis Bērziņš.
Slimnīca 2024. gadā apgrozīja 44,7 miljonus eiro un strādāja ar 313 285 eiro zaudējumiem.