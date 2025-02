Par izglītības, labklājības un satiksmes ministru pienākumu izpildītājiem nosaka Ašeradenu, Valaini un Lāci

Siliņa, piesakot savas valdības darba "restartu", pagājušajā nedēļā paziņoja, ka Andu Čakšu (JV) atbrīvo no izglītības un zinātnes ministra amata, Uldi Auguli (ZZS) - no labklājības ministra amata, bet Kasparu Briškenu (P) - no satiksmes ministra amata.

Līdz turpmākiem lēmumiem vai jaunu ministru apstiprināšanai izglītības un zinātnes ministra pienākumus pildīs finanšu ministrs Ašeradens, labklājības ministra pienākumus - ekonomikas ministrs Valainis, bet satiksmes ministra pienākumus - kultūras ministre Lāce.

Savukārt Čakša, Augulis un Briškens šonedēļ pēdējās dienas vēl turpina pildīt attiecīgos ministra pienākumus - viņi amatus ieņems līdz 26.februārim.

"Jaunā vienotība" jau ir paziņojusi, ka izglītības ministra amatam virza Cēsu mēru Jāni Rozenbergu (ZZS), savukārt no Zaļo un zemnieku savienības un "Progresīvo" puses ministru amatu kandidāti vēl nav pieteikti, līdz ar ko maz ticams, ka īstenosies Siliņas plāns jaunus ministrus posteņos apstiprināt vēl šonedēļ.