I.Butevicai ir plaša pieredze izglītības jomā. Ilgus gadus viņa strādājusi Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā kā sociālā pedagoģe, latviešu valodas un literatūras skolotāja, kā arī direktora vietniece izglītības jomā. Šobrīd strādā Rīgas Franču licejā par direktora vietnieci izglītības jomā, kā arī Izglītības kvalitātes valsts dienestā kā akreditācijas eksperte.
Savā redzējumā par Ogres 1.vidusskolas turpmāko izaugsmi, I. Butevica uzsver nepieciešamību turpināt darbu pie tā, lai Ogres 1.vidusskola arī turpmāk būtu progresīva, mūsdienīga un konkurētspējīga izglītības iestāde. “Jau šobrīd tā ir izglītības iestāde, kurā pieņem un atbalsta dažādību, tādēļ arī turpmākajā attīstībā skolā jānodrošina, ka katrs izglītojamais, neatkarīgi no spējām, interesēm, vajadzībām un rakstura iezīmēm, var sasniegt iespējami augstāko zināšanu un prasmju līmeni, attīstīt personības iezīmes, kas ļautu piedzīvot pilnvērtīgu, aktīvu, sociāli un personiski piepildītu dzīvi. Tai ir jābūt skolai, kurā strādājošie skolotāji nemitīgi mācās, pilnveidojas un sadarbojas, lai veidotu mūsdienīgu, kvalitatīvu un dažādību respektējošu mācību procesu, kā arī vietai, kurā vecāki atbalsta bērnu un sadarbojas ar skolu bērna potenciālu attīstīšanai,” ir pārliecināta I. Butevica.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš pauda gandarījumu par to, ka Ogres 1.vidusskola, kas ir lielākā izglītības iestāde Ogres novadā, ir izraudzīts atbilstošs direktora mata pretendents.
Plānots, ka I.Butevica darbu varētu uzsākt 2022. gada martā.
Gala lēmums par I. Butevicas apstiprināšu Ogres 1. vidusskolas direktores amatā tiks pieņemts domes sēdē, 27. janvārī.