Latvijas Bankas 2025. gada decembrī izlaistās kolekcijas monētas "Straume" grafisko dizainu radījuši filmas režisors Gints Zilbalodis un animācijas mākslinieks Pēteris Tenisons.
Kopumā 2025. gadā izlaistas piecas kolekcijas monētas, kas stāsta par Latvijas kultūru, vēsturi un citām nozīmīgām tēmām - "Mūsu zeme", "Saule un Vējš", "Džemma", "Latviešu grāmatai 500" un "Straume".
Kopš 2004. gada, kad Latvijas Banka sāka rīkot šo sabiedrības aptauju, par Latvijas gada monētu atzītas "Laika monēta", "Barons Minhauzens", "Ciparu monēta", "Laika monēta II", "Laimes monēta", "Ūdens monēta", "Dzintara monēta", "Miglā asaro logs", "Sudraba pieclatnieks", "Šūpuļa monēta", "Kurzemes baroks", "Pasaku monēta I. Pieci kaķi", "Pasaku monēta II. Eža kažociņš", "Kalējs kala debesīs", "Medus monēta", "Kaķīša dzirnavas", "Liepas lapa", "Veiksmes monēta", "Vilhelms Purvītis", "Zvaigžņu putekļi", "Kāposts" un "Straume".
Latvijas Banka kopš 1993. gada izlaidusi 98 lata un 63 eiro kolekcijas monētas. Kopumā Latvijas monētu veidošanā piedalījušies vairāk nekā 50 Latvijas un viens Ukrainas mākslinieks.
Kolekcijas monētas ir maksāšanas līdzeklis tikai emisijas valstī. Kolekcijas monētas pēc formas ir nauda, bet pēc būtības - mākslas darbs. Tās izgatavo no zelta, sudraba vai citiem dārgmetāliem īpaši augstā kaluma kvalitātē. Atšķirībā no apgrozības naudas kolekcijas monētas parasti nav domātas lietošanai maksājumos, bet dāvināšanai, piemiņai un kolekcijām. Šo iemeslu dēļ monētu cena arī būtiski pārsniedz nominālvērtību. Kolekcijas monētu nominālvērtība ir atšķirīga no apgrozības monētu nominālvērtības.