Ogres novada pašvaldības domes sēdē 2021. gada 14. oktobrī tika pieņemti saistošie noteikumi Nr. 21/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā”. Šie noteikumi paredz piemērot paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi mājokļiem, kuros savu dzīvesvietu nav deklarējusi neviena persona.

Paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme – 1,5% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības – tiks piemērota dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai, viena dzīvokļa mājām, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, ja šajos objektos dzīvesvietu nav deklarējusi neviena persona uz taksācijas gada 1. janvāri. Izņēmums būs dārza mājas un vasarnīcas līdz 40 kvadrātmetriem un ekspluatācijā nenodotās ēkas.

Paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļu likme mājokļiem, kuros nav deklarēta neviena persona,  līdz administratīvi teritoriālai reformai tika piemērota tikai bijušajā  Ogres novadā.

Jaunizveidotajā Ogres novadā šobrīd ir 2953 mājokļi (bijušajā Lielvārdes novadā –744, bijušajā Ikšķiles novadā – 594, bijušajā Ķeguma novadā – 580, Ogrē un Ogresgala pagastā – 1035 ), kuros nav deklarēta neviena persona.

Ogres novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izvērtēt iespēju līdz 2021. gada 31. decembrim veikt dzīves vietas deklarēšanu īpašumos, kuros šobrīd nav deklarēta neviena persona. Nekustamā īpašuma objektā var būt deklarēta persona, kura nav objekta īpašnieks, var būt deklarēta arī nepilngadīga persona.

Deklarējot savu dzīvesvietu Ogres novadā, cilvēks ne tikai sniegs būtisku ieguldījumu novada attīstībā, bet arī iegūs reālu labumu – iespēju izmantot dažādus pašvaldības atvieglojumus un priekšrocības.

