Vienīgais izņēmums ir izglītības iestādes, kurās darbinieki un izglītojamie var turpināt izmantot iepriekš centralizēti iegādātās un izsniegtās nemedicīniskās (auduma) sejas maskas, kas ir ar augstu aizsardzības pakāpi.
Bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem var lietot nemedicīnisku (auduma) masku.
Par nosacījumiem plašāk lasīt Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē www.izm.gov.lv.
Ogres novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušās trūcīgās un maznodrošinātās personas maskas var saņemt tuvākajā Ogres novada Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietā - uzrādot izziņu par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu.
Medicīniskās sejas maskas un respiratori pretstatā auduma maskām ir ar noteiktiem starptautiskiem kvalitātes un drošības standartiem. Medicīnisko masku efektivitāte, salīdzinot ar citu materiālu sejas aizsegiem, sniedz līdz pat 90 % aizsardzību, savukārt respiratoru bez vārsta aizsardzība ir ar vēl augstāku līmeni, aizsargājot ne tikai pret izelpoto daļiņu nonākšanu apkārtnē, bet arī pret to ieelpošanu no apkārtējās vides. Līdzīga prakse pastāv arī citās valstīs, piemēram, Austrijā, Grieķijā, Slovēnijā, Itālijā un citviet, kur nemedicīniskās maskas aizstāj ar medicīnisko masku un respiratoru lietošanu kā iekštelpās, tā arī ārpus tām.
Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietnē www.ptac.gov.lv sniegts apraksts par elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļiem – medicīniskajām sejas maskām un respiratoriem Covid-19 infekcijas izplatīšanās laikā.