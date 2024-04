Par Ogres muzeja vadītājas vietniekiem apstiprina vēsturnieku Jansonu un režisori Cērpu

Savukārt par Ogres Vēstures un mākslas muzeja vadītāja vietnieci attīstības un plānošanas darbā deputāti vienbalsīgi iecēla režisori Elīnu Cērpu. Uz abām vakancēm 9.oktobrī pašvaldība bija izsludinājusi atklātu konkursu. Pieteikumus varēja iesniegt līdz 22.oktobrim.



Elīna Cērpa pēc profesijas ir dokumentālā teātra režisore, maģistra grādu ieguvusi Amsterdamas Mākslas augstskolā un savu radošo darbību līdz šim praktizējusi gan Latvijā, gan citur Eiropā. Izpēte, darbs ar arhīva un muzeja materiāliem, arhīva sastādīšana, kopsakarību apzināšana ir bijis padziļināts viņas radošā darba interešu loks. Viņa ir pārliecināta, ka profesionālā pieredze un personīgā interese spēs sniegt būtisku atbalstu OVMM. E. Cērpa uzskata, ka pēdējo gadu laikā ir mainījusies sabiedrība, vide, vēsturiskā gaita un tādejādi arī mākslas pasaule – klasiskie mākslas un vēsturisko objektu prezentāciju formāti pakāpeniski zaudē savu aktualitāti. Viņai tas ir sava veida izaicinājums piedalīties muzeja veidošanā, lai vēsture un māksla var kļūt mūsdienīga, dzīva un interaktīva.



Ritvars Jansons ir vēstures zinātņu doktors, iepriekš ir bijis vairāku muzeju vēsturnieks, referents un galvenais speciālists. No 1989. gada viņš bija Tukuma muzeja vēstures nodaļas vadītājs, zinātniskais līdzstrādnieks. 1993. gadā Ritvars Jansons absolvēja Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures nodaļu. Maģistra grādu ieguvas šīs pašas augstskolas Sociālo zinātņu fakultātes politikas zinātnes specialitātē. 2009. gadā ieguva vēstures zinātņu doktora grādu.



R. Jansona pētniecības un darba gaitas saistītas ar totalitārisma seku pētīšanu. No 1993. līdz 1994. gadam R. Jansons bija Augstākās Padomes Totalitāro režīmu noziegumu izmeklēšanas komisijas reģionālās grupas vadītājs, pēc tam — Totalitārisma seku dokumentēšanas centra galvenais speciālists. Kopš 1994. gada viņš bija Totalitārisma seku dokumentēšanas centra galvenais speciālists. 1996. gadā sāka strādāt Satversmes aizsardzības biroja Totalitārisma seku dokumentēšanas centrā, kur darbojās līdz 2007. gadam, kad kļuva par Latvijas Valsts arhīva darbinieku, Sabiedrisko attiecību un dokumentu popularizācijas daļas vecāko referentu.



No 2009. gada līdz 2015. gadam R. Jansons bija Latvijas Okupācijas muzeja vēsturnieks un direktora vietnieks.

Ar Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta 2014. gadā norīkots darbam LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijā par priekšsēdētāja vietnieku vēstures jautājumos.