I. Žube jau vairāk nekā 25 gadus ir strādājusi kā vispārējās izglītības pedagoģe, pēdējos četrus gadus ņemot aktīvu dalību interešu izglītības STEM jomas attīstībā Ogres novadā. Kopš 2024. gada veic metodiķa pienākumus tehniskajā jaunradē un šobrīd šādus pienākumus pilda jaunizveidotajā Ogres novada Interešu izglītības iestādē.
Jauniecelto Interešu izglītības iestādes vadītāju raksturo stratēģisks redzējums, izteikta spēja iedvesmot bērnus, kolēģus un sadarbības partnerus, kā arī konsekventa virzība uz mūsdienīgas un ilgtspējīgas izglītības attīstību.
Viņas vadībā Interešu izglītības iestādē jau tagad tiek radīta droša, atbalstoša un radoša vide, kurā bērniem un jauniešiem ir iespēja attīstīt tehniskās prasmes, kritisko domāšanu, radošumu un spēju risināt reālas problēmas.
Uzsākot darbu jaunajā amatā, I. Žube kā vienu no pirmajiem uzdevumiem izvirza konsultatīvās padomes izveidi un jaunu programmu ieviešanu interešu izglītībā STEM jomā.
“Mēs nevaram paredzēt nākotni, bet mēs varam radīt vidi, kurā bērni iemācās būvēt to paši,” uzsver I. Žube.
“Ogres novada izglītības saime ir gandarīta par Ogres novada Interešu izglītības iestādes izveidi un ļoti motivētas, atbildīgas un iedvesmojošas pedagoģes piesaisti šīs izglītības iestādes vadībā,” atbalstu I. Žubes iecelšanai amatā pauž Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs. “Mēs pateicamies visiem pedagogiem, vecākiem un atbalstītājiem par līdzšinējo iesaisti STEM interešu izglītības pilnveidē. Aicinām visus STEM interešu izglītībā ieinteresētos iesaistīties un atbalstīt jaunās Interešu izglītības iestādes attīstību direktores I. Žubes vadībā.”
Ogres novada Interešu izglītības iestāde ir Ogres novada pašvaldības domes dibināta interešu izglītības iestāde, kas īsteno personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas interešu izglītības programmas un veic interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību.