Izskatot domes sēdes darba kārtībā iekļauto jautājumu par domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām, deputāti atbalstīja deputāta Raivja Ūzula ierosinājumu domes priekšsēdētāja vietnieka amatā ievēlēt līdzšinējo Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku Gintu Sīviņu no Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBAS, Latvijas Zaļās partijas apvienotā saraksta.
Par G. Sīviņa ievēlēšanu priekšsēdētāja vietnieka amatā nobalsoja visi 23 domes deputāti.