Ceturtdiena, 09.10.2025 20:43
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:43
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 1. jūlijs, 2021 19:50

Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlē Gintu Sīviņu

ogresnovads.lv
Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlē Gintu Sīviņu
Ceturtdiena, 1. jūlijs, 2021 19:50

Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlē Gintu Sīviņu

ogresnovads.lv

Saskaņā ar šodien Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē apstiprināto Ogres novada pašvaldības nolikumu domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks.

Izskatot domes sēdes darba kārtībā iekļauto jautājumu par domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām, deputāti atbalstīja deputāta Raivja Ūzula ierosinājumu domes priekšsēdētāja vietnieka amatā ievēlēt līdzšinējo Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku Gintu Sīviņu no Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBAS, Latvijas Zaļās partijas apvienotā saraksta.

Par G. Sīviņa ievēlēšanu priekšsēdētāja vietnieka amatā nobalsoja visi 23 domes deputāti.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?