Viņš Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka pienākumus pildīja kopš šā gada aprīļa, kad amatu atstāja iepriekšējais pašvaldības policijas priekšnieks Reinis Ikaunieks.
Uz domes sēdi no 72 pašvaldības policijas darbiniekiem bija ieradušies vairāk nekā 20 darbinieki, lai paustu atbalstu viņa iecelšanai amatā.
Pirms balsojuma par Garkalna iecelšanu amatā, viņš uzsvēra, ka astoņu mēnešu laikā viņam ir izdevies saliedēt darbiniekus un izveidot spēcīgu komandu, nekā tā bijusi pirms tam. Lielākais izaicinājums pašvaldības policijas darbā esot materiāli tehniskais nodrošinājums. Vasarā ir rasta iespēja noslēgt līgumu par četru jaunu transportlīdzekļu iegādi, informēja Garkalns.