Jau ziņots, ka TV3 raidījuma "Bez tabu" veidotāji bija nofilmējuši, kā abi policisti pusdieno kafejnīcā "Rush Cafe" Ogrē, ignorējot Covid-19 ierobežojumus.
Šajā kafejnīcā, pārkāpjot epidemioloģiskās drošības prasības, apmeklētājiem ļauts ieturēt maltītes uz vietas, lai gan valdības rīkojumā "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" noteikts, ka sabiedriskās ēdināšanas vietās atļauts izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai, izņemot ražošanas uzņēmumus, kur tas nav iespējams, ievērojot nosacījumu, ka attiecīgā ēdināšanas vieta nav publiski pieejama un ir nodrošināts, ka personu grupu plūsmas, kurām nav ikdienas saskares, fiziski nepārklājas, ēdināšanas laikā pie viena galdiņa atrodas tikai viena persona un starp galdiņiem ir divu metru distance.
Raidījuma sižetā bija redzams, ka 11.janvārī kafejnīcā uz vietas pusdienoja arī Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks Ulmanis un policijas priekšnieka vietnieks Dičs, ka kafejnīcas darbinieki un daļa apmeklētāju, kuri bija iestājušies rindā, nevalkāja sejas un deguna aizsegus, rindā netika ievērota fiziskā distancēšanās. Uz kafejnīcu abas policijas amatpersonas bija atbraukušas trafarētajā pašvaldības policijas automašīnā.
Ulmanis un Dičs taisnojās, ka viņi bija ieradušies kafejnīcā, lai veiktu kontrolpirkumu, taču saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem "Kontrolpirkuma veikšanas kārtība", veicot pakalpojuma kontrolpirkumu, tas uzskatāms par pabeigtu un tiek pārtraukts brīdī, kad pakalpojuma sniedzējs ir piekritis sniegt pakalpojumu. Noteikumi nosaka arī to, ka policijas iestādes vadītājs nodrošina kontrolpirkuma veikšanai paredzēto naudas līdzekļu uzskaiti un aktā norāda iesaistītajai personai nododamo naudas līdzekļu apmēru un naudas zīmju numurus, kā arī tehniskos līdzekļus, ja tos izmanto kontrolpirkuma veikšanai.
Tāpat Ogres novada dome iepriekš nolēma uz dienesta pārbaudes laiku atstādināt no amatiem pašvaldība policijas priekšnieku Ulmani un viņa vietnieku Diču.
Amatpersonas no amata atstādinātas ar 21.janvāri, bet ne ilgāk kā uz trīs mēnešiem, par atstādināšanas laiku neizmaksājot darba samaksu.