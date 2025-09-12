Par pareizu laiku ogrēniešus un pilsētas viesus informē gājēju tuneļa digitālie tablo

Piektdiena, 12.09.2025 22:06
Pirms nu jau daudziem gadiem – divtūkstošo gadu sākumā – Ogres pilsētas pašā centrā, Brīvības ielas gājēju posmā iepretim “vecajai aptiekai”, tika uzstādīts valsts akciju sabiedrības “Latvijas Hipotēku un zemes banka” sarūpētais pulkstenis, kas pareizu laiku garāmgājējiem rādīja aptuveni piecpadsmit gadus. Pēc uzticīgas kalpošanas bija pienācis laiks tam dot jaunu elpu, un 2018. gada 24. augustā Ogres pilsētas svētku ietvaros Brīvības ielas skvērā tika svinīgi atklāts atjaunotais pulkstenis. Ideja par laikrāža atjaunošanu radās uzņēmuma “Fazer” kolektīvā un tika īstenota ar Ogres novada pašvaldības vadības un speciālistu atbalstu, atjaunotajam pulkstenim kļūstot par “Fazer” dāvanu Ogrei un tās iedzīvotājiem pilsētas 90. dzimšanas dienā.

Tomēr arī pulksteņi ir pakļauti laika ritējumam, un, gadiem ejot, Ogres pilsētas skvērā esošais, ogrēniešu iemīļotais pulkstenis bija fiziski un estētiski nolietojies, to bija skārušas tehniskas problēmas, ko pilnībā novērst neizdevās arī ilgstošākā periodā. Rezultātā pulkstenis vairs nespēja pildīt savu galveno uzdevumu – rādīt pareizu laiku.

Pasaulei un sabiedrībai attīstoties, mainās arī tehnoloģijas. Arvien biežāk priekšroka tiek dota digitāliem risinājumiem, kas paver jaunas, plašākas un mūsdienīgākas iespējas. Šajā vasarā, veicot gājēju tuneļa ieeju rekonstrukciju, to augšējā daļā tika izvietoti ekrāni jeb tablo, kas ietver daudzpusīgu informācijas klāstu digitālā formātā. Tagad Ogres pilsētas iedzīvotājiem un tās apmeklētājiem ir iespēja ne vien pārliecināties par precīzu laiku, bet arī uzskatāmi redzēt aktuālos datus par laikapstākļiem un tuvākajiem sabiedriskā transporta atiešanas laikiem.

