Par pareizu laiku ogrēniešus un pilsētas viesus informē gājēju tuneļa digitālie tablo

Tomēr arī pulksteņi ir pakļauti laika ritējumam, un, gadiem ejot, Ogres pilsētas skvērā esošais, ogrēniešu iemīļotais pulkstenis bija fiziski un estētiski nolietojies, to bija skārušas tehniskas problēmas, ko pilnībā novērst neizdevās arī ilgstošākā periodā. Rezultātā pulkstenis vairs nespēja pildīt savu galveno uzdevumu – rādīt pareizu laiku.
Pasaulei un sabiedrībai attīstoties, mainās arī tehnoloģijas. Arvien biežāk priekšroka tiek dota digitāliem risinājumiem, kas paver jaunas, plašākas un mūsdienīgākas iespējas. Šajā vasarā, veicot gājēju tuneļa ieeju rekonstrukciju, to augšējā daļā tika izvietoti ekrāni jeb tablo, kas ietver daudzpusīgu informācijas klāstu digitālā formātā. Tagad Ogres pilsētas iedzīvotājiem un tās apmeklētājiem ir iespēja ne vien pārliecināties par precīzu laiku, bet arī uzskatāmi redzēt aktuālos datus par laikapstākļiem un tuvākajiem sabiedriskā transporta atiešanas laikiem.