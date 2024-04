Par rudens lapu nodošanu informē Ķeguma pilsētas pārvalde

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties pa tālruni 20216691.

Vienlaikus informējam, ka iedzīvotāji no 2022. gada 17. oktobra līdz 18. novembrim šo pakalpojumu var saņemt bez maksas, sagrābtās rudens lapas paši nogādājot šķiroto atkritumu laukumā Akmeņu ielā 43B, Ogrē, darbdienās no pulksten 10.00 līdz 19.00, bet brīvdienās un svētku dienās – no pulksten 10.00 līdz 16.00.

Lapas var nodot arī šķiroto atkritumu laukumā Lielvārdē, Dravnieku ielā 9C, otrdienās un trešdienās no pulksten 10.00 līdz 14.00, ceturtdienās – no pulksten 14.00 līdz 19.00, piektdienās un sestdienās – no pulksten 10.00 līdz 15.00; pirmdienās, svētdienās un svētku dienās – slēgts.

Tālruņi uzziņām: 65071222, 29104053.