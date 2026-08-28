Par siltumu būs jāmaksā vairāk – zināmi jaunie tarifi Ogres novadā

Klimata un enerģētikas ministrijas dati liecina, ka šķeldas cena gada laikā pieaugusi no 19,52 eiro/MWh līdz aptuveni 30 eiro/MWh jeb par 54%. Vēl straujāk mainījusies dabasgāzes cena – ja 2025. gada vasarā TTF dabasgāzes cena bija zem 33 eiro/MWh, tad 2026. gada augustā tā sasniedz aptuveni 60 eiro/MWh, kas ir par aptuveni 80% vairāk.
Šķeldas cenu pieaugumu ietekmējis ilgstošais aukstums iepriekšējā apkures sezonā un attiecīgi lielāks kurināmā patēriņš. Klimata un enerģētikas ministrija norāda arī uz saspringtu situāciju vietējā koksnes kurināmā tirgū, augstu pieprasījumu un ierobežotu izejmateriālu pieejamību, kā arī eksporta pieprasījuma un transporta izmaksu ietekmi. Lai palielinātu vietējā tirgū pieejamo kurināmā apjomu, AS “Latvijas Valsts meži” paredzējusi papildu enerģētiskās šķeldas un tehnoloģiskās koksnes pārdošanu, tomēr tūlītēju cenu samazinājumu tas nenodrošinās.
Savukārt dabasgāzes cenu galvenokārt nosaka norises Eiropas un pasaules energoresursu tirgū – ģeopolitiskie riski, sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) piegāžu pieejamība, transportēšanas maršruti un nepieciešamība pirms ziemas papildināt Eiropas gāzes krātuves, stāsta pašvaldības pārstāvji.
Arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija norāda, ka gan dabasgāzes, gan biomasas izmaksas šobrīd ir augstākas nekā pirms gada, radot priekšnoteikumus siltumenerģijas tarifu pieaugumam.
No 1. oktobra tarifu izmaiņas arī Ogres novadā
Energoresursu sadārdzinājums ietekmē arī siltumenerģijas ražošanas izmaksas Ogres novadā, tādējādi no 2026. gada 1. oktobra vairākās centralizētās siltumapgādes teritorijās mainīsies siltumenerģijas tarifi, norāda pašvaldībā.
Tā kā siltumenerģijas ražošanas izmaksas ietekmē konkrētajā siltumapgādes sistēmā izmantotais kurināmais, noslēgto kurināmā piegādes līgumu nosacījumi, sistēmas tehniskie risinājumi un efektivitāte, saražotās siltumenerģijas apjoms, siltuma zudumi, ekspluatācijas izmaksas, kā arī iepriekšējo periodu neparedzēto izmaksu vai ieņēmumu korekcijas, arī siltumenerģijas tarifu izmaiņas dažādās Ogres novada teritorijās nebūs vienādas.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja uzsver: “Ar energoresursu cenu kāpumu šajā apkures sezonā saskarsies siltumapgādes uzņēmumi un iedzīvotāji visā Latvijā, arī Ogres novadā. Pašvaldība nevar noteikt šķeldas vai dabasgāzes cenu tirgū, tomēr mūsu pienākums ir darīt visu, kas ir mūsu iespējās – rūpīgi vērtēt siltumapgādes izmaksas, strādāt pie sistēmu efektivitātes un vienlaikus meklēt risinājumus, lai cenu pieauguma ietekme uz mūsu iedzīvotājiem būtu pēc iespējas mazāka. Mēs ļoti labi apzināmies, ka apkures izmaksas veido būtisku daļu no ģimeņu ikmēneša izdevumiem, tādēļ pašvaldība jau šobrīd vērtē arī iespējamos atbalsta mehānismus”.
Kā mainīsies tarifi Ogres novadā?
No 1. oktobra siltumenerģijas tarifi centralizētajā siltumapgādē (EUR/MWh bez PVN) mainīsies šādi:
* Lielvārdei, Ķegumam, Birzgalei un Ikšķilei norādīta tarifa prognoze apkures sezonai.
Tarifu izmaiņas procentuāli ir atšķirīgas. Piemēram, Ikšķilē prognozētais pieaugums ir salīdzinoši neliels – no 90,16 līdz 92,15 eiro/MWh, savukārt Ogrē tarifs palielināsies no 83,41 līdz 95,58 eiro/MWh. Madlienā, Suntažos, Ķeipenē, Lauberē, Taurupē un Meņģelē tas pieaugs no 71,36 līdz 79,91 eiro/MWh, stāsta pašvaldībā.
Tā kā Lēdmanē siltumenerģijas ražošana jau vēsturiski balstās galvenokārt uz šķeldu, tieši Lēdmanē gaidāmas visbūtiskākās izmaiņas – pašreizējo 89,52 eiro/MWh vietā plānotais tarifs ir 150,54 eiro/MWh.
Tarifi pieaug arī citviet Latvijā
Ogres novadā gaidāmās izmaiņas jāvērtē kopējā Latvijas siltumapgādes situācijas kontekstā, uzsver pašvaldības pārstāvji. SPRK publicētā informācija par 2026. gadā piemērojamajiem regulētajiem siltumenerģijas tarifiem liecina, ka līdzīgs vai augstāks cenu līmenis jau šobrīd ir arī citās Latvijas centrālā reģiona teritorijās.
Vienlaikus šobrīd spēkā esošie tarifi vēl neparāda pilnīgu situāciju gaidāmajā apkures sezonā. Tuvojoties apkures sezonai un mainoties kurināmā izmaksām, siltumapgādes komersanti dažādās Latvijas pašvaldībās pārskata tarifus un veic nepieciešamos pārrēķinus.
"Vienlaikus jāņem vērā, ka tarifu atšķirības starp dažādām teritorijām neveido tikai kurināmā cena. Tās ietekmē arī katras siltumapgādes sistēmas tehniskie risinājumi, saražotās siltumenerģijas apjoms, efektivitāte, siltuma zudumi, ekspluatācijas izmaksas un iepriekšējo periodu korekcijas. Tādēļ arī pie līdzīgām kurināmā cenām gala tarifs dažādās teritorijās var būt atšķirīgs," skaidro pašvaldības pārstāvji.
Pašvaldība vērtē atbalsta iespējas iedzīvotājiem
Ogres novada pašvaldība savu finansiālo iespēju un normatīvajos aktos noteiktās kompetences robežās strādā pie iespējama atbalsta mehānisma, lai pēc iespējas mazinātu tarifu pieauguma ietekmi uz iedzīvotājiem.
“Pēdējo gadu laikā Latvija un visa Eiropa ir saskārusies ar būtisku siltumenerģijas cenu pieaugumu, un šādā situācijā arī Ogres novada pašvaldībai ir jāstrādā divos būtiskākajos virzienos. Īstermiņā – jāvērtē, kādu atbalstu pašvaldība savas kompetences un finanšu iespēju robežās var sniegt iedzīvotājiem gaidāmajā apkures sezonā. Savukārt ilgtermiņā mums jāturpina ieguldīt visa Ogres novada siltumapgādes sistēmu modernizācijā un efektivitātē, lai pēc iespējas mazinātu energoresursu cenu svārstību ietekmi. Mūsu mērķis ir droša un stabila siltumapgāde par ekonomiski pamatotu cenu visā Ogres novadā,” norāda A. Krauja.