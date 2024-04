Par tautas nobalsošanas ierosināšanu par apturēto likumu “Grozījumi Notariāta likumā” Ogres novadā varēs parakstīties 12 parakstu vākšanas vietās

Parakstu vākšana notiks no 2023. gada 7. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim ieskaitot.

Par apturētā likuma nodošanu tautas nobalsošanai parakstīties var tikai klātienē – parakstu vākšanas vietās Latvijā un ārvalstīs.

Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma atcelšanu, pamatojoties uz CVK 16.11.2023. lēmumu Nr. 8 “Par parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu” un 16.11.2023. rīkojumu Nr. 48 “Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu”, Ogres novada pašvaldības dome ar 30.11.2023. lēmumu ir noteikusi 12 parakstu vākšanas vietas Ogres novada administratīvajā teritorijā:

Ogres novada Kultūras centrs, Brīvības iela 15, Ogre;

Suntažu pagasta pārvalde, “Tautas nams”, Suntažu pagasts;

Madlienas pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Madlienas pagasts;

Taurupes pagasta pārvalde, Bērzu iela 6, Taurupes pagasts;

Ikšķiles Tautas nams, Centra laukums 2, Ikšķile;

Tīnūžu Tautas nams, “Kraujas”, Tīnūžu pagasts;

Ķeguma Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Lāčplēša iela 1, Ķegums;

Lielvārdes Kultūras nams, Parka iela 3, Lielvārde;

Birzgales pagasta pārvalde, Lindes iela 2, Birzgales pagasts;

Jumpravas pagasta pārvalde, Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts;

Ķeipenes pagasta pārvalde, “Saulīte”, Ķeipenes pagasts;

Lēdmanes pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Lēdmanes pagasts.

Parakstu vākšanas vietas būs pieejamas apmeklētājiem 4 stundas dienā, arī brīvdienās un svētku dienās.

Parakstu vākšanas vietu darba laikus Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komisija noteiks līdz 4. decembrim, informācija tiks publicēta pašvaldības mājaslapā, Facebook pašvaldības profilā, laikrakstā “Ogres Vēstis Visiem” un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Savietis”.

Informācija par parakstu vākšanas vietu adresēm un darbu laikiem visās Latvijas pašvaldībās pēc 4. decembra būs pieejama CVK mājaslapā www.cvk.lv.

Piedalīties parakstu vākšanā var balsstiesīgie Latvijas iedzīvotāji, t.i., Latvijas pilsoņi no 18 gadu vecuma, ierodoties jebkurā no parakstu vākšanas vietām – neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Lai piedalītos parakstu vākšanā, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments – Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa apliecība (eID karte).