Viena no nākamā gada aktivitātēm ir Ogres novada audiogida aplikācijas papildināšana, iekļaujot stāstus arī par bijušo Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu teritorijām. Mērķis ir īstenot tādas tūrisma aktivitātes, kas sekmēs un stiprinās četru vēsturisko novadu apvienošanos.
Tūristu skaits ik gadu pieaug gan Ogrē, gan visā novada teritorijā. E. Baltiņa ir gandarīta, ka vairāku gadu darba rezultāts ir vainagojies panākumiem – Ogre ir pievilcīga tūristiem visās sezonās, pēdējos gados īpaši ziemā, ko parasti dēvē par tūrisma nesezonu.
Ierobežojumi tūrisma nozarē
Covid-19 infekcijas izplatīšanās ierobežojumi būtiski ietekmē tūrisma nozares darbu; ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojumu sniedzēji spiesti ievērot virkni ierobežojumu, savukārt tūrisma objekti, kas uzņem apmeklētājus iekštelpās, ir slēgti. Arī Ogres novada Tūrisma informācijas centrs šobrīd klātienē apmeklētājus nepieņem, saziņa notiek attālināti. Cilvēki interesējas par vietām, ko apskatīt dabā, piemēram, par dabas takām un skatu torņiem, kā arī pastaigu vietām un maršrutiem jaunajā novada teritorijā. Tāpat tiek saņemti jautājumi par ēdināšanas iestāžu un naktsmītņu darbu Covid-19 ierobežojumu laikā.
Informāciju par apskates objektiem drukātā formātā var saņemt vairumā ēdināšanas iestāžu Ogrē, pilsētas skvērā atrodas arī interaktīvais stends, kas palīdz orientēties pilsētā.
Ko redzēt Ogres novadā
Ņemot vērā ierobežojumus, E. Baltiņa atgādina, ka šis ir īstais laiks doties pastaigā dabā, iepazīstot apvienoto Ogres novadu. “Varam lepoties, ka Ogri, Ikšķili, Ķegumu un Lielvārdi vieno Latvijas lielākā upe - Daugava. Ļoti daudz apskates objektu atrodas tieši pie likteņupes; jaukas pastaigas var ieplānot pa Ogres un Ikšķiles promenādēm, kā arī var izstaigāt Lielvārdes un Ķeguma parkus, kas atrodas Daugavas tuvumā. Būtiski pieminēt arī Ogres upes ielejas dabas parku, kur pieejamas vairākas atpūtas vietas pie ūdens. Es aicinu cilvēkus kustēties, doties dabā un pavadīt laiku ar ģimeni! Mēs šobrīd nevaram izmantot ēdināšanas pakalpojumus iekštelpās, taču varam būt radoši, doties uz mazāk zināmām vietām, kur ir pieejamas piknika vietas, un baudīt savu līdzpaņemto ēdienu, pastaigu apvienojot ar gardu maltīti kopā. Esam atvērti piedzīvojumiem!” aicina E. Baltiņa.
Top jauni maršruti
Šajā gadā izveidots 20 km garais apļveida velomaršruts Ogre–Ikšķile, kas savieno abas pilsētas, ietverot promenādes gar Daugavu un ainavisko dabas parku "Ogres Zilie kalni". Visus maršrutus un kartes var atrast Tūrisma informācijas centra mājaslapā www.visitogre.lv.
Cauri apvienotajam Ogres novadam nu ved arī Svētā Jēkaba ceļš jeb Santjago ceļš, kas ir viens no populārākajiem svētceļnieku maršrutiem pasaulē. Šī ceļa galamērķis ir Sv. Jēkaba katedrāle, kas atrodas Spānijas ziemeļu pilsētā Santiago de Compostela. Cilvēki šo ceļu parasti veic kājām, un ceļa noiešana ir katra cilvēka individuāls izziņas, piedošanas vai veltījuma ceļš. “Tas ir Eiropas nozīmes maršruts, kas nākotnē varētu piesaistīt novadam ārzemju apmeklētājus, “ teic E. Baltiņa. Maršruts ietver vēsturisko Ikšķiles, Ogres, Ķeguma novadu teritorijas, tas ir daļēji marķēts, karte pieejama www.caminolatvia.com un cilvēki jau ir aicināti to izstaigāt.
Audiogids kā veiksmes stāsts
Jau divus gadus mērķtiecīgi tiek strādāts pie audiogida pilnveidošanas un attīstīšanas. “Cilvēku interese par šāda veida pakalpojumu arvien aug, īpaši tagad, kad distancēšanās jau kļuvusi par ikdienu un gida pakalpojumus izmantot nevaram. Audiogids šobrīd ir veiksmīgs rīks ikvienam interesentam, kas vēlas individuāli izzināt Ogres novadu,” komentē E. Baltiņa. Audiogida aplikācija arvien vairāk tiek popularizēta arī dažāda veida pasākumos, raisot cilvēku interesi par šādu apskates objektu izziņas veidu.
Aplikāciju arvien biežāk izmanto arī Ogres novada pedagogi, aicinot jauniešus mācību stundas ietvaros doties ārā, iepazīstot pilsētu ar audiogida palīdzību. Jauniešiem tiek sagatavotas arī īpašas darba lapas. “Šis attīstības virziens šobrīd ir tikai procesa sākumā, taču mēs redzam interesi, un esam gandarīti, ka pedagogi novērtē aplikāciju kā savdabīgu mācību līdzekli,” atzīst E. Baltiņa.
Tuvojas svētku laiks
Šomēnes atzīmēsim Valsts svētkus - Lāčplēša dienu un Latvijas Republikas proklamēšanas dienu. Ņemot vērā svētku tuvošanas, gan pilsētas, gan pagasti jau pamazām rotājas svētku noskaņās. Savukārt Ziemassvētku laikā arī šogad pār baznīcām nolaidīsies eņģeli, kas drīz sāks greznot novadu. E.Baltiņa aicina izbaudīt svētku laiku, dodoties izbraucienos pa novada pilsētām un ciemiem, lai novērtētu skaisto svētku rotu un daudzveidīgo ainavu.