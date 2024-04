Par turpmāko atkritumu pieņemšanu Madlienas šķiroto atkritumu savākšanas laukumā SIA Ķilupe

Sākot ar 11.aprīlī, Madlienas atkritumu savākšanas laukumā turpmāk par maksu tiks pieņemtas vieglo automašīnu riepas, lielgabarīta un būvgružu atkritumi.

Maksa ar PVN par atkritumu nodošanu:

vieglo automašīnu riepas - maksa par vienas riepas nodošanu EUR 2.00 / gabalā (tarifs spēkā līdz 31.12.2023.)lielgabarīta atkritumi - EUR 65.00 /par kubikmetru (tarifs spēkā līdz 31.12.2023.)būvgruži un celtniecības atkritumi (izņemot bīstamos atkritumus) - EUR 65.00 /par kubikmetru (tarifs spēkā līdz 31.12.2023.).Madlienas atkritumu savākšanas laukuma darba laiks:

Pr., Sv. un svētku dienas – slēgtsOtr., Tr. – no plkst. 10.00 līdz 14.00Cet. – no plkst. 14.00 līdz 19.00Pk., Se. – no plkst. 10.00 līdz 15.00Arī turpmāk Madlienas šķiroto atkritumu savākšanas laukumā bez maksas tiek pieņemta nolietotā elektrotehnika; stikla iepakojums (tukšas stikla burkas, pudeles); kartona/papīra iepakojums; makulatūra (grāmatas, avīzes, žurnāli); tetrapakas; baterijas; akumulatori; logu stikls; metāls, metāla iepakojums; PET pudeles; plēves iepakojums un HDPE iepakojums; tekstila atkritumi (tīrs, tālākai lietošanai derīgs apģērbs, apavi un mājas tekstils); atstrādātās eļļas un eļļas filtri.