Par uzaicinājumu uz sarunu par aptauju

Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis un izpilddirektora vietniece Dana Bārbale vakar, 13. jūnijā, plkst.16.40 saņēma informāciju par to, ka Valsts darba inspekcijā saņemta informācija par iespējams mobingu, bosingu un nevienlīdzīgu attieksmi darba vietā – Ogres novada pašvaldībā (turpmāk – ONP). Valsts darba inspekcija uzsākusi administratīvo lietvedību un veic pārbaudi par iespējamiem vienlīdzīgu tiesību principa pārkāpumiem ONP. Lietas ietvaros Zemgales reģionālajai Valsts darba inspekcijas (ZRVDI) amatpersona nolēma veikt darbinieku anketēšanu, lai varētu identificēt darbinieku psihoemocionālo stāvokli, iespējamo mobingu, bosingu darba vietā ONP un lai darba devējam būtu iespēja risināt un veikt pasākumus situācijas uzlabošanai. Anketas aizpildīšana darbiniekam aizņems 10 līdz 15 minūtes. Valsts darba inspekcija informēja, ka anketa ir anonīma un iegūtie dati paliks konfidenciāli.





Anketa nosūtīta 3 no 15 ONP Centrālās administrācijas nodaļām, tādējādi kopā piedalīties aptaujā uzaicinot 47 no 212 ONP Centrālās administrācijas darbiniekiem. No 47 ONP Centrālās administrācijas darbiniekiem anketas nosūtīšanas brīdī 9 atrodas attaisnotā prombūtnē (atvaļinājums vai noteikta darba nespēja).





Pēc informācijas saņemšanas Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale sazinājās ar atbildīgo ZRVDI amatpersonu Aiju Vanagu, lai precizētu, vai anketas izsūtīšanu ZRVDI izvēlētajām struktūrvienībām veiks pašvaldība, vai to darīs pati ZRVDI. Uz ko tika saņemta atbilde, ka anketu nosūtīšanu veic Valsts Darba inspekcija.





Neilgi pēc anketas izsūtīšanas vairāki ONP Centrālās administrācijas darbinieki bija emocionāli satraukti, informēja mani par to, ka atbildot uz anketas jautājumiem secina, ka anketa nav anonīma, jo no atbilžu variantiem iespējams identificēt darbinieku, anketā uzdotie jautājumi un norādītie atbilžu varianti ir provokatīvi, pat tendenciozi un vērsti uz apzināti negatīvas informācijas sniegšanu, darbiniekam liedzot iespēju sniegt citu viedokli pie konkrētā jautājuma.





Ņemot vērā, ka vairāki ONP darbinieki, kuriem ZRVDI bija nosūtījusi augstāk minēto anketu, brīvprātīgi informēja mani par anketā uzdotajiem jautājumiem un vērsušies pēc palīdzības, jo uzskata anketu par tendenciozu, liedzot iespēju darbiniekam godīgi atbildēt uz jautājumiem un paust savu viedokli par darba apstākļiem Ogres novada pašvaldībā, esmu iepazinies ar anketas jautājumiem un aicinu Valsts darba inspekciju rīt, 2023. gada 15. jūnijā plkst.9.00 uz Ogres novada pašvaldības domes sēdi, kas notiks Brīvības ielā 33, Ogrē, 3. stāvā Lielajā sanāksmju zālē, lai kopā ar domes deputātiem izskaidrotu Ogres novada pašvaldības darbiniekiem izsūtītajā anketā iekļautos jautājumus un to atbilstību anketēšanas metodikai.





Pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis