Būtiski saremontēto bedru apjoms samazinājies uz valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem ar lielāko satiksmes intensitāti jeb uz tiem autoceļiem, kuriem ir noteikta A uzturēšanas klase. Bedru remontdarbu apjoms samazinājies par 49%.
Bedru veidošanās uz asfaltētajiem autoceļiem ir atkarīga no dažādiem faktoriem, piemēram, autoceļa seguma vecuma, satiksmes intensitātes, laika apstākļiem. Bedres, kuras rodas no jauna, tiek remontētas visa gada garumā.
Atgādinām, ka autoceļu uzturēšanas darbiem ikviens var sekot līdzi tiešsaistes režīmā aplikācijā Waze un VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” mājaslapas kartē (www.lau.lv). Aicinām informēt par ceļu stāvokli VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes informācijas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8000 5555.
*1. janvāris - 30. jūnijs
Informāciju sagatavoja Sigita Paula, VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU) Komunikācijas daļas vadītāja