Ceturtdiena, 09.10.2025 15:48
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:48
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 31. maijs, 2021 15:51

Par vēlēšanu iecirkņiem Lielvārdes novadā 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanās

lielvarde.lv
Par vēlēšanu iecirkņiem Lielvārdes novadā 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanās
Pirmdiena, 31. maijs, 2021 15:51

Par vēlēšanu iecirkņiem Lielvārdes novadā 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanās

lielvarde.lv

2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanās katras pašvaldības administratīvā teritorija veido atsevišķu vēlēšanu apgabalu - vēlēšanas notiks 41 vēlēšanu apgabalā - jaunajās administratīvajās teritorijās - sešās valstspilsētās un 35 novados.

2021.gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu izmantojot gan pasi, gan personas apliecību. Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 5.jūnijā, būs no plkst. 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš:

pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.
Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt epidemioloģisko prasību ievērošanu vēlēšanu iecirkņos 2021.gada Pašvaldību vēlēšanu laikā, Lielvārdes novada vēlēšanu iecirknī Nr.692. “Lielvārdes pamatskola” balsošana tiek organizēta sporta zālē.

Informējam, ka iecirknī vēlētājiem ratiņkrēslā iekļūt nav iespējams, un aicinām nepieciešamības gadījumā pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā.

Pieteikt balsošanu atrašanās vietā vēlēšanu nedēļā no 31. maija varēs vēlēšanu iecirkņos. Savukārt, ja ir iespēja iesniegumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtīt pa pastu, tad to var iesniegt arī pašvaldības vēlēšanu komisijai.

Vēlēšanu iecirkņu saraksts Lielvārdes novadā šeit:

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?