2021.gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu izmantojot gan pasi, gan personas apliecību. Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 5.jūnijā, būs no plkst. 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš:
pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.
Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt epidemioloģisko prasību ievērošanu vēlēšanu iecirkņos 2021.gada Pašvaldību vēlēšanu laikā, Lielvārdes novada vēlēšanu iecirknī Nr.692. “Lielvārdes pamatskola” balsošana tiek organizēta sporta zālē.
Informējam, ka iecirknī vēlētājiem ratiņkrēslā iekļūt nav iespējams, un aicinām nepieciešamības gadījumā pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā.
Pieteikt balsošanu atrašanās vietā vēlēšanu nedēļā no 31. maija varēs vēlēšanu iecirkņos. Savukārt, ja ir iespēja iesniegumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtīt pa pastu, tad to var iesniegt arī pašvaldības vēlēšanu komisijai.
Vēlēšanu iecirkņu saraksts Lielvārdes novadā šeit: