Kā aģentūru LETA informēja Valsts prezidenta kancelejā, augstākie Latvijas valsts apbalvojumi piešķirti cilvēkiem, kuri izcili kalpojuši Latvijas valstij un tautai un kuru nesavtīgais darbs stiprinājis valsts demokrātiju, tiesiskumu, drošību un labklājību, ieguldīts veselības aprūpē, izglītībā un kultūrā.
Par Viestura ordeņa komandieri iecelts Valsts policijas (VP) Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes (GKrPP) Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks, pulkvedis Pēteris Bauska, VP GKrPP Starptautiskās sadarbības pārvaldes priekšnieks, pulkvedis Māris Geida, nacionālās pretošanās kustības dalībniece Elfrīda Pujēna, Zemessardzes (ZS) 2.Vidzemes brigādes komandieris, pulkvedis Mareks Ozoliņš, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Latgales reģiona brigādes komandieris, pulkvedis Česlavs Šmuksts.
Par Viestura ordeņa virsnieku nolemts iecelt VP GKrPP nodaļas priekšnieku, pulkvežleitnantu Ivaru Bukavu, Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes štāba Izlūkošanas pārvaldes priekšnieku, pulkvežleitnantu Andri Grīnvaldu un VP Rīgas reģiona pārvaldes (RRP) Rīgas Zemgales iecirkņa priekšnieku, pulkvežleitnantu Ināru Kalnaču.
Pie šāda paša goda tiks arī Valsts robežsardzes (VRS) Aviācijas pārvaldes priekšnieka vietnieks, pulkvežleitnants Leonards Kukjans, VP RRP Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieka vietnieks, 1.biroja priekšnieks, pulkvežleitnants Vilnis Naglis, VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļas komandieris, majors Artūrs Umulis un VUGD Operatīvās vadības pārvaldes Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu nodaļas priekšnieks, pulkvežleitnants Kaspars Zāģeris.
Par Viestura ordeņa kavalieri iecelts ZS 1.Rīgas brigādes 13.kājnieku bataljona štāba Izlūkošanas nodaļas priekšnieks, zemessargs, kapteinis Māris Bruža.
Ar Viestura ordeņa pirmās pakāpes (zeltītu) goda zīmi nolemts apbalvot VRS Daugavpils pārvaldes Silenes robežapsardzības nodaļas inspektoru (kinologu), virsniekvietnieku Nikolaju Loškarevu un NBS Apvienotā štāba Nodrošinājuma departamenta Transporta tehnikas pārvaldes Sauszemes transporta daļas kvalificētu speciālistu, štāba virsseržantu Aivaru Roni.
Savukārt ar Viestura ordeņa otrās pakāpes (sudraba) goda zīmi tiks apbalvots NBS Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes Artilērijas diviziona 1.artilērijas baterijas 2.haubiču vada Vadības grupas galvenais speciālists, virsseržants Aigars Ozolkāja.
Kā ziņots, 20.aprīlī Valsts prezidents un Ordeņu kapituls arī lēmis 63 dažādu profesiju pārstāvjus apbalvot ar Triju Zvaigžņu ordeni.
Ordeņu kapitula kanclere Sarmīte Ēlerte atgādina, ka valsts apbalvojumi ir valsts novērtējuma un atzinības apliecinājums.Vairāk šeit:
Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas apstākļus, par visu minēto apbalvojumu pasniegšanu tiks lems atsevišķi pēc noteikto ierobežojumu atcelšanas, paziņojot par to oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".