Aicinām Ogres novada jauniešus parādīt savus talantus fotomākslas jomā, kā arī dalīties ar savām Lieldienu tradīcijām un parādīt to cik dažādi var svinēt un pavadīt Lieldienas. Fotogrāfijās var iemūžināt un attēlot visdažādākās lietas – sajūtas, emocijas, interesantus dabas vērojumus vai pilsētas dzīves ainas.

Konkursā “Lieldienu piedzīvojums” vari piedalīties ja esi 10 - 25 gadus jauns Ogres novada jaunietis! Nofotografē savas mīļākās šūpoles, skaistāko skatu, vai nokrāsotu Lieldienu olu. Tas var būt jeb kas - esi radošs!

Foto sūti uz e-pastu -   ar norādi - Foto konkursam, klāt pievienojot informāciju par iesniedzēju, norādot - vārdu, uzvārdu, vecumu, telefona nr. un foto nosaukumu.

- Foto vari iesūtīt no 2022. gada 15. aprīļa līdz 21. aprīlim.
- Radošākās, skaistākās un oriģinālākas bildes autori saņems organizatoru sarūpētas balviņas.
- Vairāk informācijas par vērtēšanu un noteikumiem nolikumā vai sazinoties ar Ogres novada Izglītības pārvaldes jaunatnes darbinieci Zandu Bieziņu, .

