Konkursā “Lieldienu piedzīvojums” vari piedalīties ja esi 10 - 25 gadus jauns Ogres novada jaunietis! Nofotografē savas mīļākās šūpoles, skaistāko skatu, vai nokrāsotu Lieldienu olu. Tas var būt jeb kas - esi radošs!
Foto sūti uz e-pastu - ar norādi - Foto konkursam, klāt pievienojot informāciju par iesniedzēju, norādot - vārdu, uzvārdu, vecumu, telefona nr. un foto nosaukumu.
- Foto vari iesūtīt no 2022. gada 15. aprīļa līdz 21. aprīlim.
- Radošākās, skaistākās un oriģinālākas bildes autori saņems organizatoru sarūpētas balviņas.
- Vairāk informācijas par vērtēšanu un noteikumiem nolikumā vai sazinoties ar Ogres novada Izglītības pārvaldes jaunatnes darbinieci Zandu Bieziņu, .