Parakstītais nodoma protokols starp Ogres novada pašvaldību un LFF paredz sadarbības modeli, ka pašvaldība izstrādā projektu, attīsta infrastruktūru, savukārt Federācija nodrošina futbola laukuma seguma ieklāšanu. Nodoma protokols tika noslēgts pēc Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību finanšu komisijas pozitīva saskaņojuma.
Latvijas Futbola federācijas ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks atzina, ka Ogre ir atpazīstama Latvijas futbola vidē un jaunajiem sportistiem šeit ir liels potenciāls, tādēļ ir svarīgi savstarpēji sadarboties un kopīgi veidot kvalitatīvu vidi, kur bērniem un jauniešiem būs iespēja attīstīties. “Iepazīstoties ar Ogres novada plāniem un iecerēm, kā attīstīt tā sporta un futbola dzīvi, esam vēlreiz pārliecinājušies, ka pilsēta un novads var lepoties ar ambiciozu vadību, zinošiem sporta un futbola norišu organizatoriem, kā arī apņēmīgiem un attīstīties kāriem treneriem. Tāpēc ar lielu prieku iesaistāmies Ogres futbola infrastruktūras pilnveidošanā, palīdzot nodrošināt mūsdienīgus un kvalitatīvus apstākļus novada sportot gribētājiem un futbolā iesaistītajiem. Esam pārliecināti, ka Ogre un tās ievērības cienīgās futbola tradīcijas ir pelnījušas pilsētas atgriešanos arī augstāka līmeņa Latvijas sacensībās, un ceram, ka plānotie futbola infrastruktūras pilnveidošanas darbi tam būs kā papildu stimuls. Pašreizējais darbs, kas tiek veikts jaunatnes futbolā, kā arī novada skatījums uz futbola tālāko attīstību liek nākotnē skatīties ar pamatotām cerībām par jaunu izrāvienu Ogres futbola dzīvē. Jau līdz šim Ogre sevi ir apliecinājusi, kā viens no uzskatāmākajiem piemēriem dažādu nozaru aktīvistiem draudzīgas vides radīšanā. Šī novada izaugsmes potenciāls, ņemot vērā tā izmēru un iedzīvotāju skaitu, ir patiesi ievērojams, tāpēc novēlam pie sasniegtā neapstāties, izmantot pieejamās iespējas un pacelt arī Ogres futbola dzīvi jaunā līmenī.”
Futbola laukuma izveide Jaunogres stadionā sniegs iespēju iedzīvotājiem, Federācijas reģistrētajiem biedriem (klubiem) organizēt treniņu un sacensību nodarbības, kā arī veicinās profesionālā sporta, sabiedrības, skolas vecuma bērnu veselīgu dzīvesveidu, iesaistot viņus dažādās aktivitātēs, gan izglītības procesa ietvaros, gan ārpus izglītības procesa pašorganizēšanās ceļā, nodrošinot viņiem brīvu un netraucētu pieeju futbola laukuma lietošanai ar aktīvo dzīvesveidu saistītām aktivitātēm.