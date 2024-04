Parakstu vākšana notiek no 2023. gada 7. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim ieskaitot.

Par apturētā likuma nodošanu tautas nobalsošanai parakstīties var tikai klātienē – parakstu vākšanas vietās Latvijā un ārvalstīs.

Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma atcelšanu, pamatojoties uz CVK 16.11.2023. lēmumu Nr. 8 “Par parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu” un 16.11.2023. rīkojumu Nr. 48 “Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu”, Ogres novada pašvaldības dome ar 30.11.2023. lēmumu ir noteikusi 12 parakstu vākšanas vietas Ogres novada administratīvajā teritorijā. Tās būs pieejamas apmeklētājiem 4 stundas dienā, arī brīvdienās un svētku dienās.

Informācija par parakstu vākšanas vietu adresēm un darbu laikiem visās Latvijas pašvaldībās pieejama CVK mājaslapā www.cvk.lv.

Parakstu vākšanā var piedalīties balsstiesīgie Latvijas iedzīvotāji, t.i., Latvijas pilsoņi no 18 gadu vecuma, ierodoties jebkurā no parakstu vākšanas vietām – neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Lai piedalītos parakstu vākšanā, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments – Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa apliecība (eID karte).

Vēlētājiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā un kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties parakstu vākšanas vietā, bet vēlas piedalīties parakstu vākšanā, tiks organizēta parakstu vākšana viņu atrašanās vietā saskaņā ar vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu. Iesniegumu par parakstu vākšanu vēlētāja atrašanās vietā var iesniegt līdz 4. janvārim parakstu vākšanas vietā vai Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komisijā. Vēlēšanu komisija apkopos iesniegumus un organizēs parakstu vākšanu vēlētāju atrašanās vietās pēdējā parakstu vākšanas dienā – 5. janvārī.

Ar Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komisiju var sazināties pa tālruni 65071164, e-pasts .