Ceturtdiena, 09.10.2025 15:48
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:48
Elga, Elgars, Helga
Svētdiena, 25. aprīlis, 2021 09:04

Pārbūves darbi Poruka ielā

ogresnovads.lv
Pārbūves darbi Poruka ielā
Svētdiena, 25. aprīlis, 2021 09:04

Pārbūves darbi Poruka ielā

ogresnovads.lv

Pamatojoties uz 2020. gadā SIA "Evolution Road" izstrādāto projektu "Poruka ielas pārbūves priekšizpēte", 26. aprīlī tiks uzsākti Poruka ielas pārbūves darbi.

Iepirkumu procedūrā par darbu izpildītāju izvēlēta AS "A.C.B".

Poruka ielas pārbūves tehnisko risinājumu izstrāde balstīta uz to, ka satiksme tiek organizēta dzīvojamā zonā (maks. atļautais braukšanas ātrums 20km/h).

Projekta mērķis ir uzlabot satiksmes drošību un komforta līmeni gan satiksmes mazāk aizsargātajiem dalībniekiem – gājējiem un velosipēdistiem, gan autovadītājiem.



Ielas pārbūves būvprojekta koncepcija un risinājums paredz:
-ielas braucamās daļas pārbūvi;
-nobrauktuvju izbūvi uz pieguļošajiem īpašumiem;
-slēgtas lietus ūdens atvades un drenāžas izbūvi;
-apgaismojuma pārbūvi;


Būvdarbu realizāciju būvprojektā paredzēts veikt vienā etapā. Pēc galveno būvdarbu veikšanas paredzēts atjaunot un izbūvēt zaļo zonu. Darbu izpildes termiņš 5 mēneši.

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā saskaņā ar pievienoto shēmu ŠEIT:

Ogres novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un ar iecietību izturēties pret neērtībām būvdarbu laikā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?