Iepirkumu procedūrā par darbu izpildītāju izvēlēta AS "A.C.B".
Poruka ielas pārbūves tehnisko risinājumu izstrāde balstīta uz to, ka satiksme tiek organizēta dzīvojamā zonā (maks. atļautais braukšanas ātrums 20km/h).
Projekta mērķis ir uzlabot satiksmes drošību un komforta līmeni gan satiksmes mazāk aizsargātajiem dalībniekiem – gājējiem un velosipēdistiem, gan autovadītājiem.
Ielas pārbūves būvprojekta koncepcija un risinājums paredz:
-ielas braucamās daļas pārbūvi;
-nobrauktuvju izbūvi uz pieguļošajiem īpašumiem;
-slēgtas lietus ūdens atvades un drenāžas izbūvi;
-apgaismojuma pārbūvi;
Būvdarbu realizāciju būvprojektā paredzēts veikt vienā etapā. Pēc galveno būvdarbu veikšanas paredzēts atjaunot un izbūvēt zaļo zonu. Darbu izpildes termiņš 5 mēneši.
Satiksmes organizācija būvdarbu laikā saskaņā ar pievienoto shēmu ŠEIT:
Ogres novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un ar iecietību izturēties pret neērtībām būvdarbu laikā.