Ceturtdiena, 09.10.2025 22:34
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:34
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 16. decembris, 2021 14:17

Paredzētas izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksas tarifos

ogresnovads.lv
Paredzētas izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksas tarifos
Ceturtdiena, 16. decembris, 2021 14:17

Paredzētas izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksas tarifos

ogresnovads.lv

SIA “CleanR” informē, ka no 2022.gada 10.janvāra sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem paredzētas piemērotā maksas tarifa izmaiņas, kas attieksies arī uz Ogres novada teritoriju. Atkritumu poligona apsaimniekotāja SIA “Getliņi EKO” piemērotais tarifs par 1 tonnas nešķiroto sadzīves atkritumu pieņemšanu apglabāšanai turpmāk tiks noteikts 124,60 EUR/t apmērā (neieskaitot PVN).

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pants nosaka, ka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido divas komponentes. Viena no tām ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, kas ietver arī dabas resursu nodokli. Otra komponente ir pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas, un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu. Šajās izmaksās iekļauta arī atkritumu uzglabāšana, dalītā atkritumu savākšana, pārkraušana un šķirošana, kā arī infrastruktūras objektu uzturēšana atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs.

Savukārt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 1.daļa nosaka, ka gadījumā, ja mainās tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tā spēkā stāšanās dienu.

Ņemot vērā iepriekš minētās atkritumu apglabāšanas tarifu izmaiņas SIA “Getliņi EKO” poligonā, kopējā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma maksa par 1 m3 apsaimniekošanu tiks noteikta šādā apmērā:

Nešķiroti sadzīves atkritumi – EUR 18,55 bez PVN (no 1.01.2022 – 9.01.2022);

Nešķiroti sadzīves atkritumi – EUR 24,83 bez PVN (no 10.01.2022 – 31.12.2022).

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?