Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pants nosaka, ka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido divas komponentes. Viena no tām ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, kas ietver arī dabas resursu nodokli. Otra komponente ir pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas, un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu. Šajās izmaksās iekļauta arī atkritumu uzglabāšana, dalītā atkritumu savākšana, pārkraušana un šķirošana, kā arī infrastruktūras objektu uzturēšana atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs.
Savukārt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 1.2 daļa nosaka, ka gadījumā, ja mainās tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tā spēkā stāšanās dienu.
Ņemot vērā iepriekš minētās atkritumu apglabāšanas tarifu izmaiņas SIA “Getliņi EKO” poligonā, kopējā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma maksa par 1 m3 apsaimniekošanu tiks noteikta šādā apmērā:
Nešķiroti sadzīves atkritumi – EUR 18,55 bez PVN (no 1.01.2022 – 9.01.2022);
Nešķiroti sadzīves atkritumi – EUR 24,83 bez PVN (no 10.01.2022 – 31.12.2022).