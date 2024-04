Paredzēti satiksmes ierobežojumi Ogrē posmā no Ogres salas līdz Skolas ielai

No 13.03.2023. plkst. 9.00 tiks slēgta satiksme iebraukšanai no Rīgas ielas (A6 šoseja) uz Robežu ielu (izbraukšana no Robežu ielas uz Rīgas ielu (A6 šoseja) netiks ierobežota). Satiksmi šajā posmā plānots atjaunot pēc kanalizācijas tīklu izbūves darbu beigšanas laika posmā līdz 27.03.2023.

Sabiedriskā transporta pietura “Ogres šoseja” virzienā no Rīgas uz laiku līdz 15.03.2023. tiks pārcelta pretī veikalam “Mājai un Dārzam”.

Autovadītāji tiek aicināti ievērot un sekot līdzi uzstādītajām ceļa zīmēm.