Pagājušās nedēļas nogalē uz abos upes krastos izbūvētajiem balstiem tika novietotas tilta konstrukcijas, būvnieki turpinās veikt projektā paredzētos darbus, lai jau šī gada pavasarī iedzīvotāji varētu sākt izmantot jauno tiltu tam paredzētajam mērķim.
Gājēju tilts savienos Pārogri ar Rībelītes apkaimi, krietni paplašinot iedzīvotāju ikdienas pārvietošanos no Ogres pilsētas individuālās apbūves teritorijām Pārogrē, nokļūšanu uz autobusu pieturām otrā upes krastā, lai ar sabiedrisko transportu dotos uz pilsētas centru, kur pieejami viņiem nepieciešamie pakalpojumi, kā arī varētu iepirkties otrpus upes esošajā veikalā.
Līdz ar tilta izbūvi veidosies arī vienots pastaigu maršruts abpus krastiem Ogres upes lejtecē.
Starts jaunā tilta būvniecībai tika dots 2020. gada 22. augustā, Ogres pilsētas svētku laikā. Atklājot būvdarbus, kas tradicionāli sākas ar laika kapsulas ievietošanu būves pamatos (šajā gadījumā – vienā no tilta balstiem), Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis uzsvēra topošā satiksmes infrastruktūras objekta nepieciešamību iedzīvotājiem ikdienas solī, kā arī pilsētvidē kopumā, iedzīvotājiem un pilsētas viesiem radot iespēju izmantot vienotu pastaigu maršrutu. Ir pagājis nepilns pusgads kopš būvdarbu uzsākšanas, bet paveikts ir daudz. “Sekojot līdzi darbu norisei objektā un redzot paveikto, varu teikt, ka esmu apmierināts ar darbu virzību. Prieks, ka pilsēta attīstās un būs ar vēl vienu iedzīvotājiem svarīgu būvi bagātāka,” atklāj E. Helmanis.
Jaunais gājēju tilts savienos J. Čakstes prospektu (tā savienojumā ar Indrānu ielu un Mazās Ķentes ielu) Ogres upes kreisajā krastā un Ogres ielu (tās savienojumā ar Peldu ielu) upes labajā krastā. Tilta garums būs 120 metri un platums 1,5 metri.
Gājēju tilta būvdarbus veic SIA “Būvinženieris”. Darbi jāpabeidz līdz šī gada maijam, to kopējās izmaksas saskaņā ar pagājušā gada 29. maijā starp novada pašvaldību un būvfirmu noslēgto līgumu ir 1 082 075 eiro (bez PVN).