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Otrdiena, 25. augusts, 2026 10:29

Pārogrē pie veikala "Mārīte" visu dienu būs pieejams dzeramais ūdens

LETA
Pārogrē pie veikala "Mārīte" visu dienu būs pieejams dzeramais ūdens
Foto: Pexels.com
Otrdiena, 25. augusts, 2026 10:29

Pārogrē pie veikala "Mārīte" visu dienu būs pieejams dzeramais ūdens

LETA

Šodien no plkst. 10 līdz 21 Pārogrē pie veikala "Mārīte", Pārogres gatvē 29A, būs pieejams dzeramais ūdens, aģentūru LETA informēja Ogres novada pašvaldībā.

Dzeramo ūdeni Pārogrē piegādās, jo elektroenerģijas apgādes pārrāvumu dēļ mājsaimniecībām ir apgrūtināta iespēja iegūt ūdeni no privātajiem ūdens urbumiem.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus par dzeramā ūdens piegādi informēt arī savus kaimiņus, tuviniekus un citus apkārtnes iedzīvotājus.

Savukārt Ogrē dzeramais ūdens ir pieejams visu diennakti četros brīvkrānos, kas atrodas Brīvības ielas skvērā pretī "Apotheka" aptiekai, Krasta laukumā, Brīvības ielā 51, Neatkarības laukumā pie gājēju pārejas Skolas ielā un Jaunogres aktīvās atpūtas kvartālā Blāzmas ielā 5.

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