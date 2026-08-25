Pārogrē pie veikala "Mārīte" visu dienu būs pieejams dzeramais ūdens

Dzeramo ūdeni Pārogrē piegādās, jo elektroenerģijas apgādes pārrāvumu dēļ mājsaimniecībām ir apgrūtināta iespēja iegūt ūdeni no privātajiem ūdens urbumiem.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus par dzeramā ūdens piegādi informēt arī savus kaimiņus, tuviniekus un citus apkārtnes iedzīvotājus.
Savukārt Ogrē dzeramais ūdens ir pieejams visu diennakti četros brīvkrānos, kas atrodas Brīvības ielas skvērā pretī "Apotheka" aptiekai, Krasta laukumā, Brīvības ielā 51, Neatkarības laukumā pie gājēju pārejas Skolas ielā un Jaunogres aktīvās atpūtas kvartālā Blāzmas ielā 5.