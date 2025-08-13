Pārrunā infrastruktūras uzlabošanas projekta īstenošanu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

Šobrīd ir izsludināts iepirkums par būvdarbu veikšanu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas telpu vienkāršotai pārbūvei, ko paredzēts veikt trīs kārtās. Iepirkums ir sarežģīts gan tāpēc, ka Iepirkumu uzraudzības birojs un pretendenti izvirza papildu nosacījumus, gan arī tāpēc, lai prioritāri nodrošinātu bērnu drošību un darbus varētu veikt atsevišķi pa korpusiem.
Sanāksmes gaitā tika izvērtēts risinājums, kura rezultātā plānotie darbi varētu tikt uzsākti jau šī gada oktobrī. Visticamāk, šajā mācību gadā tiks pilnībā realizēta viena no paredzētājām būvprojekta kārtām, pārējiem darbiem turpinoties arī nākamā gada vasarā. Turklāt darbi būs vēl apjomīgāki nekā plānots un ietvers arī nepieciešamā aprīkojuma un mēbeļu iegādi.
Neskatoties uz objekta sarežģītību, pašvaldība plāno darbus paveikt līdz nākamā mācību gada sākumam un aicina visus – gan pedagogus, gan audzēkņus un viņu vecākus – turpmāko mēnešu laikā būt saprotošiem un ar iecietību izturēties pret iespējamajām neērtībām, lai jau nākamo 1. septembri varētu sagaidīt jaunās, skaistās telpās.
Ogres novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līguma aģentūra 2024. gada 15. septembrī ir noslēgusi vienošanos par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma fondu projekta Nr. 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/003 “Ogres novada izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana” īstenošanu.
Projekta ietvaros tiek reorganizētas pašvaldību dibinātas vispārējās izglītības iestādes, tas ir, Ķeguma un Suntažu vidusskolas ir reorganizētas par pamatskolām, bet Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā ir paredzams izglītojamo skaita pieaugums dēļ vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstības. Esošās problēmas un izaicinājumi projekta ietvaros tiks risināti, uzlabojot infrastruktūru, kas viennozīmīgi palīdzēs pilnveidot izglītības kvalitāti Ogres novadā.