Būvniecības iecere: Tirdzniecības centra būvniecība
Objekta adrese: Peldu iela 2, Ikšķilē, Ogres nov. ("Dalbiņi 2", Tīnūžu pag., Ogres nov. (kadastra apz.74940120395).
Būvniecības ierosinātājs: SIA “Plesko Real Estate”, reģ. Nr.40003516351, Augusta Deglava iela 161, Rīga, LV-1021.
Būvprojekta izstrādātājs: SIA “RR Architects”, reģ.Nr. 40103785559, Blīdenes iela 1A-4 Rīga, LV- 1058.
Publiskā apspriešana norise: Ar būvniecības ieceres dokumentāciju iepazīties bija iespējams Ogres novada pašvaldības (turpmāk- Pašvaldība), Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., 1.stāvā priekštelpā Pašvaldības darba laikā, kā arī Daugavas prospektā 34, Ikšķilē, Ogres nov.
Rakstiskus priekšlikumus, ierosinājumus un atsauksmes, aizpildot aptaujas anketu, varēja sūtīt pa pastu publiskās apspriešanas laikā no 10.01.2022. līdz 08.02.2022. (pasta zīmogs) vai iesniegt Pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov. LV-5001 līdz 08.02.2022., plkst. 18.00, vai arī nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi: . Būvniecības ieceres planšete tika novietots Pašvaldības 1.stāvā priekštelpā, kā arī Daugavas prospektā 34, Ikšķilē, Ogres nov. un plānotā objekta zemesgabalā - Peldu ielā 2, Ikšķilē, Ogres nov. ("Dalbiņi 2", Tīnūžu pag., Ogres nov. (kadastra apz.74940120395).
-Paziņojums par publiskās apspriešanas norisi tika izziņots: Ogres novada pašvaldības mājas lapā:https://www.ogresnovads.lv/lv/jaunums/pazinojums-par-tirdzniecibas-centra-buvniecibas-ieceres-publisko-apspriesanu.
-Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)- https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions.
Būvniecības ieceres prezentācija: notika 25.01.2022. plkst. 18.00 (videokonferences formātā).
Būvniecības ieceres prezentācijā 25.01.2022. plkst. 18:00, videokonferencē, piedalījās būvniecības ierosinātāja SIA “Rimi Latvija pārstāvji: Edgars Akmeņkalns SIA “Rimi Latvia” - projektu vadītājs, Sanita Kaire SIA “Rimi Latvia” - būvniecības vadītāja, Mārtiņš Pētersons - “Zvērinātu advokātu birojs Šķiņķis Pētersons” zvērināts advokāts, Būvprojekta izstrādātāja pārstāvji: Artis Roķis - SIA “RR Architects” arhitekts, Juris Matejs - ceļu inženieris, Ogres novada centrālās administrācijas Ogres novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) pārstāvji: Laura Kriviša-Budnika – Būvvaldes vadītāja, Liena Rone – Būvvaldes arhitekte, Evija Sniedze- Būvvaldes juriste, Liene Bērziņa, Būvvaldes klientu konsultante, Agnese Pivore-Bokta – Būvvaldes vadītājas vietniece, arhitekte, kā arī 63 interesenti.
Publiskās apspriešanas laikā 431 personas izteikušas savu viedokli par būvniecības ieceri: saņemtas 22 aptaujas anketa, trīs vēstules no iedzīvotāju grupām ar 405 personu parakstiem (par trijām vēstulēm kopā), viens iesniegums no juridiskas personas un viens iesniegums no Valsts iestādes. Būvniecības iecerei atbalsts tika pausts 1 vēstulē, kuru parakstījušas elektroniski 2 personas, savukārt 429 personas neatbalstīja tirdzniecības centra būvniecību nekustamajā īpašumā Peldu iela 2, Ikšķile, Ogres nov, ("Dalbiņi 2", Tīnūžu pag., Ogres nov. (kadastra apz.74940120395).
