Valsts austrumu pierobežā, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas, izvieto ēsmas ar vakcīnu, kas satur novājinātu trakumsērgas vīrusa celmu. Vakcīnas ir paredzētas savvaļas dzīvniekiem, galvenokārt lapsām un jenotsuņiem, jo tie ir galvenie trakumsērgas rezervuāri dabā.
PVD atzīmē, ka vakcīna nav paredzēta suņiem un kaķiem, tomēr, to apēdot, dzīvnieka veselība nebūs apdraudēta. Vakcīna nav bīstama arī cilvēkam un apkārtējai videi, bet, ja cilvēks nonācis tiešā saskarsmē ar vakcīnu, jāvēršas pie ārsta.
Dienestā akcentē, ka trakumsērga ir bīstama un neārstējama dzīvnieku un cilvēku dzīvību apdraudoša infekcijas slimība. Mājdzīvnieki, visbiežāk nevakcinēti suņi un kaķi, ar trakumsērgu inficējas pēc kontaktēšanās ar slimiem savvaļas dzīvniekiem. Vienīgais efektīvais trakumsērgas profilakses pasākums ir savlaicīga dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu.
PVD izstrādāto trakumsērgas apkarošanas programmu ir apstiprinājusi un līdzfinansē Eiropas Komisija (EK).
Sistemātiska savvaļas dzīvnieku vakcinācija regulāri tiek veikta pavasarī un rudenī. Trakumsērga Latvijā ir izskausta, jo pēdējais trakumsērgas gadījums meža dzīvniekiem konstatēts 2010. gadā, bet mājdzīvniekiem - 2012. gadā. Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija 2015. gadā Latviju oficiāli atzinusi par valsti, kas ir brīva no trakumsērgas.
Tomēr, ņemot vērā trakumsērgas izplatību kaimiņvalstīs, PVD aicina mājdzīvniekus regulāri vakcinēt pret trakumsērgu, kā arī ziņot veterinārārstam vai PVD par katru trakumsērgas aizdomu gadījumu.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.