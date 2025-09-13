Sestdiena, 13.09.2025 13:52
Piektdiena, 12. septembris, 2025 10:07

Pārvadātāju protesta akcija ietekmēs arī autobusu kustību Ogres novadā

OgreNet
Foto no arhīva
Reģionālo sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēji informē, ka ilgstoši ir vērsušies pie Valsts SIA “Autotransporta direkcija” un Satiksmes ministrijas ar lūgumu risināt ārkārtas situāciju sabiedriskā transporta nozarē. Lai informētu sabiedrību un valdību par nepietiekamo finansējumu sabiedriskā transporta nozarei, 16. septembrī no plkst. 10.00 līdz 11.00 pārvadātāji organizēs akciju “Viena stunda bez sabiedriskā transporta”. Akcija ir simboliska stunda bez sabiedriskā transporta, kas kalpos kā skaidrs signāls valdībai un sabiedrībai: ja netiks risināta finansējuma problēma, šāda situācija nākotnē var kļūt par ikdienu, vēsta Ogres novada pašvaldībā.

Visi akcijā iesaistītie pārvadātāji Latvijā vienlaicīgi uz vienu stundu apturēs sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu – autobusi neizbrauks reisos vai apstāsies tuvākajā pieturvietā (vai citā atbilstošā un drošā vietā). Ja tie atradīsies autoostā, tad kavēs reisa izpildes uzsākšanu līdz plkst. 11.00. Pēc plkst. 11.00 kavēto reisu izpilde tiks pabeigta, taču atsevišķu reisu izpilde netiks veikta.

Pārvadātāji joprojām saglabā cerības, ka atbildīgās iestādes objektīvi izvērtēs situāciju nozarē un nekavējoties meklēs risinājumus papildus finansējuma nodrošināšanai, lai saglabātu drošu un nepārtrauktu sabiedriskā transporta pakalpojumu iedzīvotājiem visā valstī.

mceu_94101009911757660553949.jpg

