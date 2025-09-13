Pārvadātāju protesta akcija ietekmēs arī autobusu kustību Ogres novadā

Visi akcijā iesaistītie pārvadātāji Latvijā vienlaicīgi uz vienu stundu apturēs sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu – autobusi neizbrauks reisos vai apstāsies tuvākajā pieturvietā (vai citā atbilstošā un drošā vietā). Ja tie atradīsies autoostā, tad kavēs reisa izpildes uzsākšanu līdz plkst. 11.00. Pēc plkst. 11.00 kavēto reisu izpilde tiks pabeigta, taču atsevišķu reisu izpilde netiks veikta.
Pārvadātāji joprojām saglabā cerības, ka atbildīgās iestādes objektīvi izvērtēs situāciju nozarē un nekavējoties meklēs risinājumus papildus finansējuma nodrošināšanai, lai saglabātu drošu un nepārtrauktu sabiedriskā transporta pakalpojumu iedzīvotājiem visā valstī.