ONSC direktore Dzirkstīte Žindiga informē, ka, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar Covid-19 pandēmiju, šis pasākums nenotiks telpās, bet gan stadionā. "Pasākuma norisi esam rūpīgi izplānojuši, ievērojot ārkārtējās situācijas laikā noteiktās epidemioloģiskās prasības. Dalībnieki ieradīsies pa vienam ar trīs minūšu intervālu," stāsta Dz. Žindiga un aicina visus interesentus piektdien, 28. janvārī, no plkst. 18.00 līdz 19.00 pasākuma norisi vērot tiešraidē www.youtube.com.
Trešdiena, 27. janvāris, 2021 19:15
Pasākums "Gada balva 2020" notiks Ogres stadionā
Ogres novada Sporta centrs šī gada 28. janvārī rīko pasākumu "Gada balva 2020". Atšķirībā no iepriekšējos gados rīkotajiem "Gada balvas" pasākumiem, šoreiz tas notiks ārpus telpām – Ogres novada Sporta centra stadionā.
Pasākumā tiks sumināti labākie ONSC audzēkņi, treneri, tehniskie darbinieki, kā arī aktīvākie audzēkņu vecāki un brīvprātīgie.