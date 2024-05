20. maijs - pasaules Bišu diena. Svin arī Ciemupē

Bišu dienu svin arī Ciemupē

Biškopju ģimenes uzņēmuma “Bee Box” īpašniece Baiba Sīmane stāsta, ka viņas ģimene jau

vairāk nekā 60 gadus nodarbojas ar biškopību un biškopības produktu ražošanu Ciemupē.

“Bites ir pats svarīgākais kukainis pasaulē!”, stāsta Baiba Sīmane, un piebilst, ka bites rūpējas

par to, lai cilvēkiem būtu ko likt uz šķīvja. Viņa stāsta, ka bez apputēksnetājiem neaugtu

graudi, nebūtu augļu koku un dārzeņu. Biškopības produkti veselībai nodrošina imunitātes

stiprināšanu un enerģiju. Baiba Sīmane stāsta, ka viņas ģimenē tiek atzīmēta Pasaules Bišu

diena: “Mēs nedaudz smukāk saģērbjamies, nopērkam medus kūku, apsēžamies kopā pie

galda un pasvinam”, stāsta Baiba Sīmane. Cilvēkiem, kas baidās no bitēm, Baiba novēl

nebaidīties: “Nevajag baidīties, vajag mēģināt saprast šo kukaini”. Pirms 30 gadiem pati

Baiba negribēja kļūt par biškopi, jo viņai bija bail no bitēm.

Meža bitēm nepieciešamas īpašas rūpes

Ivars Rancāns veido meža bišu taku Ogres Zilajos kalnos, liekot kokos kūzulus, kuros

apmetas savvaļas bišu spieti. Rancānu ģimenei pieder arī Ogres novada “Augšselēkas”, kas

atrodas pie Selēku ezera, kur viņš arī ir izveidojis meža bišu taku. “Savvaļas meža bitīte tiek

padzīta no meža, un viņai nav kur glābties. Nabaga bitīte glābjas pilsētas parkos un

ceļmalās”, stāsta Ivars Rancāns.

Pasaules Bišu dienu viņš uzsāka arī ar kūzulu uzstāšanu Salaspilī. “Ja tā bitīte cītīgi strādās

un mēs viņu sargāsim un glābsim, tad mēs varēsim saņemt no viņas labumus”, stāsta Ivars

Rancāns par bišu darbību. Ivars Rancāns uzsver arī to, ka katrs cilvēks var palīdzēt un

aizsargāt bites. Uz daudzdzīvokļu mājas balkona var uzlikt puķu podus, bet privātīpašumā var

atstāt kādu stūrīti nenopļautu, lai veicinātu apputeksnēšanu. Un ja cilvēkam blakus iemājo

bites, neliet virsū indi, bet sazināties ar biškopi. “Vispirms saudzēsim dabu, kopsim dārzus un

atstāsim, lai uzzied!”, novēlēja Ivars Rancāns