Smēķēšana ir galvenais priekšlaicīgas nāves cēlonis Eiropas Savienībā. Slimību profilakses un kontroles centra veiktā pētījuma dati liecina, ka Latvijā 25% iedzīvotāju ikdienā smēķē (38% vīriešu un 12% sieviešu). Tomēr liela daļa smēķētāju vēlas atteikties no kaitīgā ieraduma. Kā liecina dati, atmest smēķēšanu vēlas 44% smēķētāju un kaut reizi mēģinājuši atmest ir vairāk kā puse, jeb 64% smēķētāju.
Cilvēki, kuri izvēlas atmest smēķēšanu, pēc pāris gadiem sasniedz tādu pašu veselības stāvokli, kāds ir nesmēķētājiem, īpaši, ja smēķēšanu izdodas atmest jau jaunībā. Smēķēšanas atmešana nav viegla, tomēr apņemšanos var palīdzēt uzturēt apziņa par veselības ieguvumiem, ko sniedz katra nenosmēķētā cigarete. Veselības ieguvumi atkarībā no smēķēšanas pārtraukšanas ilguma:
- 20 minūtes: palēninās sirdsdarbība un normalizējas asinsspiediens;
- 12 stundas: oglekļa monoksīda (bezkrāsaina indīga gāze, kas nokļūst ķermenī smēķēšanas laikā) līmenis asinīs sasniedz normālu līmeni;
- 2-12 nedēļas: uzlabojas asinsrite un normalizējas plaušu funkcija;
- 1-9 mēneši: samazinās klepus un elpas trūkums;
- 1 gadus: koronāro sirds slimību risks samazinās aptuveni uz pusi;
- 5 gadi: samazinās insulta risks;
- 10 gadi: plaušu vēža risks samazinās aptuveni uz pusi un samazinās mutes, rīkles, barības vada, urīnpūšļa, dzemdes kakla un aizkuņģa dziedzera vēža risks;
- 15 gadi: koronāro sirds slimību risks ir tāds pats kā nesmēķētājam.
Smēķēšanas atmešanai nav brīnumlīdzekļu, kas ļautu visiem ātri un vienkārši pārtraukt šo kaitīgo paradumu, taču pastāv vairāki soļi, kas var palīdzēt sasniegt šo mērķi un tie ir: apņēmība atmest, paradumu maiņa un simptomu (sausa mute, izsalkuma sajūta, miega traucējumi, garastāvokļa maiņas u.c.) mazināšana. Uzskaiti visus iemeslus, kādēļ vēlies atmest un centies atturēties no smēķēšanas tik ilgi, cik vien iespējams, pirms padodies vēlmei uzsmēķēt. Centies novērst uzmanību no vēlmes uzsmēķēt – pamet telpu (kaut tikai īslaicīgi) vai vidi, kas tev pastiprina vēlmi uzsmēķēt. Padzeries ūdeni: dzeramais ūdens ir veselīga alternatīva, kas aizvieto cigaretes ievietošanu mutē. Veic 10 dziļas elpas, lai mazinātu iekšējo spriedzi brīžos, kad rodas vēlme uzsmēķēt. Dari kaut ko citu, lai novērstu uzmanību: ieej dušā, palasi kādu rakstu vai grāmatu, dodies pastaigā, klausies mūziku vai dari ko citu, kas spēj novērst tavu uzmanību. Galvenais, lai nesmēķēšana nav vienīgā izmaiņa Tavos paradumos.
Ja paša spēkiem neizdodas atmest, palīdzību vari meklēt pie sava ģimenes ārsta vai ārsta-narkologa. Anonīmu palīdzību smēķēšanas atmešanai vari saņemt, zvanot uz Konsultatīvo tālruni smēķēšanas atmešanai: 67037333 (darba dienās no 08:00 līdz 18:00).
Informāciju sagatavoja Ilze Arāja,SPKC Komunikācijas nodaļas vadītāja