Svētdiena, 7. novembris, 2021 09:48

Pasaules skaistākā sēne atrasta arī Ogres upes ielejā

Pasaules skaistākā sēne atrasta arī Ogres upes ielejā
Vēdekļa sārtaini (Rhodotus palmatus), kas atzīta par vienu no pasaules skaistākajām sēnēm, Latvijā pirmo reizi pamanīja divgadīga meitenīte pirms 30 gadiem, stāstīja mikoloģe Inita Dāniele. Latvijas Sarkanajā grāmatā ierakstītā sēne ir reta gan pie mums, gan kaimiņvalstīs, savukārt Zviedrijā tā jau ir kritiski apdraudēta suga.

“Tā ir cepurīšu sēne un, tā kā tā aug uz koka, tad kātiņš nav īsti cepurītes centrā, tas ir slīps vai atrodas cepurītes sānos. Cepurītes virsma ir nedaudz krunkaina, un reizēm uz tās izdalās šķidruma pilieniņi, kas izceļ oranžo krāsu,” stāstīja Dāniele.

Vēdekļa sārtaines izplatību pārsvarā nosaka tās biotops un koka suga, ar ko tā ir saistīta. Šī sēne aug uz vīksnu un gobu koksnes, pārsvarā tieši uz kritalām, kā arī uz bojāgājušiem kokiem, kuri jau izvesti no meža. “Līdz ar to šo sēni var atrast arī baļķu kaudzēs kokzāģētavās,” paskaidroja Dāniele.

“Pirmo reizi vēdekļa sārtaini Latvijā atrada 1991. gadā un pirmā, kas to pamanīja bija 2 gadus veca meitenīte, turklāt tas bija 7. novembrī,” stāstīja mikoloģe.

Tas nozīmē, ka vēdekļa sārtaini iespējams atrast arī vēlā rudenī.

“Pārsvarā visas vēdekļa sārtaines atradnes Gaujas Nacionālajā parkā un tikai dažās ir ārpus tā, piemēram, Ogres upes ielejā, Aizkraukles purva Liepu salā,” norādīja mikoloģe.

