Pirms doties 35 km garajā velobraucienā, tā dalībnieki pulcējās Mazozolu pagasta Ogresmuižā, kur tika atklāts pār Ogres upi uzbūvētais trošu tilts.
Sveicot velobrauciena dalībnieku Pasaules Tūrisma dienā, neviltotu prieku un gandarījumu par tūrisma infrastruktūras attīstību Ogres ielejas dabas parkā pauda Ogres novada Tūrisma informācijas centra vadītāja Elīna Baltiņa, Mazozolu pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Žvīgurs un Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja Ieva Jermacāne. Abi pārvalžu vadītāji pateicās Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Egilam Helmanim par ieceri atjaunot trošu tiltu un veiksmīgu šīs ieceres īstenošanu, tādējādi paverot ceļu tūrisma infrastruktūras izveidei novada pagastos. “Šis nav tilts uz nekurieni, tas ir tilts uz novada attīstību,” uzsvēra I. Jermacāne, aicinot velobrauciena dalībniekus izbaudīt Meņģeles un kaimiņu pagastu dabas skaistumu.
Domes priekšsēdētājs E. Helmanis pateicās ikvienam, kurš iesaistīts Ogres ielejas dabas parka attīstībā, tostarp trošu tilta, skatu platformas, kas izbūvēta Meņģeles pagasta teritorijā netālu no trošu tilta, un velomaršruta izveidē. “Esam veiksmīgi attīstījuši Ogres Zilo kalnu dabas parku, tikpat veiksmīgi varam veidot atbilstīgu infrastruktūru Ogres ielejas dabas parkā, kura dabas aizsardzības plāns izstrādāts un apstiprināts pirms daudziem gadiem (2008. gadā). Diemžēl ilgstoši šī plāna īstenošanā tikpat kā nekas netika darīts. Tomēr pēdējo gadu laikā pašvaldība Ogres ielejas dabas parkam velta lielu uzmanību, attīstība notiek,” uzsvēra E. Helmanis, atgādinot, ka tūrisma infrastruktūras izveide un tūristu piesaiste laukos ir īpaši nozīmīga, jo veicina arī vietējās uzņēmējdarbības attīstību.
Pasaules Tūrisma dienā laiks Ogres ielejā kā pēc pasūtījuma – skaista, saulaina rudens diena, un brauciena dalībniekiem patiešām bija lieliska izdevība un iespēja izbaudīt Ogres novada pagastu burvīgās ainavas, priecāties par sakoptajiem tīrumiem un lauku sētām, ik pa laikam paraudzīties uz Ogres upes līkloču tecējumu, uzkāpt Meņģeles skatu tornī un atvilkt elpu Dullā Daukas birzī, izjust Vidzemes ceļu burvīgumu, uzbraucot pakalnos un laižoties atkal lejā, un, protams papildināt zināšanas par Ogres novada kultūrvēsturiskajām vērtībām.
Velobrauciens ir noticis, jaunais velomaršruts nr. 163 nu ir oficiāli atklāts. Atklāšanas velobrauciena dalībnieki ar gandarījumu atzīts, ka šī diena pavadīta lieliski, un aicina ikvienu vēl šoruden, laikā, kad daba greznojas skaistā, krāsainā rotā, izbraukt gan jauno, gan agrāk iezīmētos velomaršrutus Ogres ielejas dabas parkā teritorijā.