Ogres novadā šīs dienas svinības sāksies jau 27.martā ar digitālo vingrošanas pasākumu "Vingro vesels Ogrē!" un noslēgsies 10.aprīlī ar šā gada pirmo nūjošanas pārgājienu ciklā "Iepazīsti Ogres novadu!".
Savu fizisko un psihoemocionālo veselību kā neapmierinošu vērtē teju 40% Ogres novada iedzīvotāju. Tieši veselības apsvērumi ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc vairums jeb 81% no novada iedzīvotājiem pēdējā gada laikā ir mainījuši savus dzīvesveida paradumus – ir sākuši ēst veselīgāk, nodarboties ar dažādām fiziskām aktivitātēm, vairāk laika pavadīt svaigā gaisā u.tml., liecina Ogres novada Sporta centra veselības veicināšanas nodaļas Oveselība aptaujas* dati. Lai palīdzētu viņiem attīstīt un nostiprināt šos veselīga dzīvesveida paradumus, atzīmējot Pasaules veselības dienu, Ogres novadā tiks organizēta plaša veselības veicināšanas pasākumu programma.
"Mēdz sacīt, ka veselība ir cilvēka laimes augstākā forma, jo tās tieši ir atkarīgs mūsu dzīves ilgums un labsajūta. Ņemot vērā, ka galvenā atbildība par mūsu veselību ir mūsu pašu rokās, ir ļoti svarīgi, lai rūpes par to kļūst par stabilu ieradumu. Mūsu mērķis ir nodrošināt Ogres novada iedzīvotājiem daudzveidīgas, praktiski noderīgas zināšanas veselīga dzīvesveida veicināšanai un nostiprināšanai. Tāpēc šogad esam sagatavojuši ļoti plašu un bagātīgu Pasaules veselības dienai veltīto pasākumu programmu, lai, spītējot šā brīža sarežģītajai situācijai valstī un pasaulē, varam iesoļot pavasarī ļoti enerģiski," uzsver Ogres novada Sporta centra veselības veicināšanas nodaļas Oveselība vadītāja Ilze Čiščakova.
Viņa norāda, ka līdztekus jau ierastajām nodarbībām, kas vērstas uz fiziskās veselības nostiprināšanu, Ogres novada iedzīvotājiem laikā no šā gada 27.marta līdz 10.aprīlim būs pieejama arī virkne veselīga dzīvesveida nodarbību, kurās viņiem būs iespēja paplašināt savu redzesloku veselīga uztura, bērnu attīstības veicināšanas, atkarību ierobežošanas u.c. jomās.
Dalība visos Pasaules veselības dienai veltītajos pasākumos ir bez maksas, jo tie tiek īstenoti ar Ogres novada pašvaldības un Eiropas sociālā fonda atbalstu (projekts Nr.9.2.4.2/16/I/031 "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem").
Dalībnieku reģistrēšanās pasākumiem ir obligāta! Interesenti ir aicināti sūtīt pieteikumus uz e-pastu , norādot, kādas tieši nodarbības viņus interesē.
Sekot līdzi Pasaules veselības dienai veltīto pasākumu aktualitātēm, kā arī citiem jaunumiem veselības veicināšanas un slimību profilakses jomā Ogres novadā var Oveselība Facebook lapā šeit:
*Aptauju veica Oveselība 2021.gada februārī un martā. Tā īstenota tiešsaistē, aptaujājot Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu iedzīvotājus.
Informāciju sagatavoja Oveselība