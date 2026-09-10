Pasažieru pārvadātāju protesta akcija var ietekmēt arī Ogres novada iedzīvotājus: lūk, ar ko jārēķinās

Ņemot vērā, ka lielākā pasažieru daļa ikdienā dodas uz darbu, skolu, medicīnas iestādēm un citiem akūti nepieciešamiem galamērķiem, ATD ir nosūtījusi vēstuli reģionālā sabiedriskā transporta pārvadātājiem ar aicinājumu rūpīgi izvērtēt plānotās protesta akcijas norises nepieciešamību, kas var atstāt nopietnu iespaidu uz pasažieru mobilitāti Latvijā, un nekavējoties sniegt precīzu informāciju ATD un pasažieriem par plānoto reisu neizpildes apmēriem.
Vienlaikus ATD lūdz pārvadātājus sniegt informāciju, vai, gadījumā, ja pārvadātājs pieņemtu lēmumu protesta akcijā nepiedalīties, tas varētu nodrošināt papildu reisus un kuros maršrutos, lai varētu mazināt protesta akcijas ietekmi uz pasažieriem Latvijas novados.
Aģentūrai LETA zināms, ka protesta akcijā nepiedalīsies AS "Cataa", kurai ir noslēgts trīs gadu līgums, kā arī SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss", kas nav LPPA biedrs un nodrošina pārvadājumus maršruta tīkla daļā "Saldus, Kuldīga", kā arī daļā Pierīgas lotes.
Direkcijā norāda, ka vidēji darba dienā Latvijā tiek izpildīti aptuveni 880 reģionālo autobusu maršrutu un gandrīz 5000 reisu, tostarp maršruta tīkla daļā "Pierīga" tiek nodrošināti 772 reisi, "Aizkraukle, Ogre" - 403 reisi, "Daugavpils, Krāslava" - 371 reiss, "Talsi, Tukums" - 318 reisi, "Dobele, Jelgava" - 311 reisi, "Limbaži, Sigulda" - 304 reisi, "Cēsis" - 282 reisi, "Jēkabpils, Preiļi, Līvāni" - 266 reisi, "Saldus, Kuldīga" - 261 reiss, "Gulbene, Alūksne, Balvi" - 254 reisi, "Liepāja" - 244 reisi, "Bauska" - 227 reisi, "Valmiera, Valka, Smiltene" - 222 reisi, "Rēzekne, Ludza" - 209 reisi, "Madona" - 188 reisi un "Ventspils" - 50 reisu.
LETA jau ziņoja, ka reģionālā sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātāji, ar kuriem noslēgti ilgtermiņa līgumi uz desmit gadiem, šogad 16. septembrī uz vienu dienu pārtrauks valsts pasūtītā sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanu.
Asociācijas prezidents Ivo Ošenieks aģentūrai LETA norādīja, ka patlaban vēl nav zināms precīzs pārvadātāju skaits, kuri piedalīsies vai nepiedalīsies protesta akcijā, jo tā ir brīva izvēle, piebilstot, ka lielākā daļa pārvadātāju protesta akcijā piedalīsies.
LPPA aicina nekavējoties rast risinājumu reģionālo autobusu pārvadātāju ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt papildu finansējumu, lai segtu būtisko izmaksu pieaugumu. Asociācijā uzsver, ka ATD sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) ir izstrādājusi tiesisko risinājumu, tādēļ tas ir jāvirza tālāk pieņemšanai Ministru kabinetā.
Tāpat asociācija prasīja līdz 15. septembrim uzdot ATD veikt nepieciešamos grozījumus ilgtermiņa līgumos. Vienlaikus LPPA aicina nodrošināt pārvadātājiem kompensāciju par būtisko degvielas cenu pieaugumu, ko radījušas Tuvo Austrumu konflikta sekas, un rast papildu valsts budžeta finansējumu izmaksu segšanai, kas radīsies ilgtermiņa līgumu grozījumu rezultātā.
Satiksmes ministrija ir iesniegusi pieprasījumu par papildu nepieciešamiem 9,8 miljoniem eiro sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas nepārtrauktībai.
Finansējums nepieciešams, lai nodrošinātu spēkā esošo sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu izpildi, saglabātu reģionālās nozīmes maršrutu tīklu 2025. gada apjomā un nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktību līdz 2026. gada beigām.
Vienlaikus satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV) ir sācis sarunas ar Finanšu ministriju un partneriem arī par sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanu turpmāk. Viņš norāda, ka ar vienreizēju papildu finansējuma piešķiršanu nav iespējams novērst sabiedriskā transporta sistēmā pastāvošās strukturālās finansēšanas problēmas, un tas ir jārisina dziļāk.
Lai nodrošinātu sabiedriskā transporta sistēmas stabilu darbību un attīstību, valsts budžeta bāzes finansējums saglabājams 93,78 miljonu eiro apmērā, vienlaikus paredzot papildu finansējumu 15 miljonu eiro apmērā gadā. Minētais finansējuma pieaugums ir sasaistāms ar konkrētu efektivitātes pasākumu īstenošanu, tostarp maršrutu tīkla optimizāciju, pieprasījumā balstītu pārvadājumu attīstību, digitalizācijas risinājumu ieviešanu un pakāpenisku pašu ieņēmumu palielināšanu.