"Pasažieru vilciens" Dziesmu un deju svētku noslēguma pasākumu laikā nodrošinās papildu reisus

Sestdien, 12.jūlijā, un svētdien, 13.jūlijā, vilcieni no Rīgas un Carnikavas uz Dauderu un Mangaļu dzelzceļa stacijām kursēs ar

30 minūšu intervālu.

Uzņēmumā norāda, ka Dauderu un Mangaļu dzelzceļa stacijas atrodas 30 minūšu gājiena attālumā no Mežaparka Lielās estrādes. Tādējādi svētku dalībnieki un apmeklētāji varēs savlaicīgi nokļūt uz pasākumiem un doties mājup.

Vienlaikus vilcienu kustības sarakstā svētdien, 13.jūlijā, ir iekļauti papildu rīta reisi Rīgas virzienā, lai svētku dalībnieki un atbalstītāji laikus ierastos uz svētku dalībnieku gājienu Rīgas centrā. Svētdien, 13.jūlijā, no Ogres papildu vilcieni aties plkst.7. un 7.30, no Dubultiem - plkst.7.45, 8.08 un 8.39, bet no Saulkrastiem - plkst.7.56.

Jau vēstīts, ka svētkos piedalās vairāk nekā 38 000 dalībnieku - koru un vokālo ansambļu dziedātāji, tautas un mūsdienu deju dejotāji, pūtēju un simfonisko orķestru mūziķi, folkloras kopu un tautas mūzikas ansambļu dalībnieki, akordeonisti, koklētāji, jaunie mākslinieki un aktieri no visas Latvijas un diasporas.

Latvijā pa dzelzceļu pagājušajā gadā pārvadāja kopumā 19,445 miljonus pasažieru, kas ir par 13,5% vairāk nekā 2023.gadā, kā arī par 5,3% vairāk nekā pirms pandēmijas jeb 2019.gadā.

PV ir izveidots 2001.gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no "Latvijas dzelzceļa" veiktajām funkcijām. Iepriekš PV 100% bija "Latvijas dzelzceļa" meitasuzņēmums, taču 2008.gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu. Pērn uzņēmums pārvadāja 19,44 miljonus pasažieru.