Drošo valstu saraksts ir būtiski audzis, jo atbilstoši Eiropas kopējam lēmumam "zaļā saraksta" slieksnis arī Latvijā ir palielināts no 50 uz 75 saslimšanas gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.
Līdz ar to pašizolācija, ieceļojot Latvijā, nav jāievēro nevienam iebraucējam no Igaunijas, Šveices, Norvēģijas, Horvātijas, Monako, Slovākijas, Itālijas, Austrijas, Vācijas, Čehijas, Lihtenšteinas, Bulgārijas, Ungārijas, Somijas, Polijas, Rumānijas, Islandes, Maltas, Sanmarīno un Vatikāna, kuram tagad jau pievienotas Lietuva, Zviedrija, Beļģija, Francija un Luksemburga.
Ņemot vērā mainīto kārtību, ceļotājiem, kuri Latvijā iebrauc vai atgriežas un kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas jeb tā dēvētais Covid-19 sertifikāts, pašizolācija nav jāievēro ne no vienas ES/EEZ valsts, kas iekļauta zaļajā vai dzeltenajā sarakstā.
Savukārt tiem, kuriem nav Covid-19 sertifikāta, pašizolācija Latvijā jāievēro pēc ieceļošanas no Dānijas, Nīderlandes, Spānijas, Zviedrijas, Slovēnijas, Grieķijas, Andoras, Īrija, Kipras, Portugāles un Monako.
Spānijai un Portugālei ir augstākie Covid-19 kumulatīvie rādītāji - attiecīgi 120,7 un 124 gadījumi, bet Lietuvā kumulatīvais rādītājs pagājušajā nedēļā bija 113,3 un tam nokrītot līdz 61,1 gadījumam, tas ļāvis Lietuvai izkļūt no dzeltenā jeb augsta riska ES/EEZ valstu saraksta un tikt iekļautai zaļajā - zema riska saraksta, kurā iekļautas valstis ar zemu sabiedrības veselības apdraudējumu.
Saskaņā ar SPKC publiskoto informāciju, viszemākie kumulatīvie rādītāji ir Vatikānā un Sanmarīno - attiecīgi 0 un 2,9 gadījumi.
Kopumā ES un EEZ vidējais kumulatīvais rādītājs turpina samazināties un sasniedzis 51,2 gadījumus. Pirms nedēļas tas ir bijis 71,6 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.
SPKC aicina iedzīvotājus vakcinēties, jo tas joprojām ir drošākais un efektīvākais aizsardzības veids, kas pasargā no smagām slimības formām un mazina Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā.