Ceturtdiena, 09.10.2025 20:43
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:43
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 26. jūnijs, 2021 09:14

Pašizolācija nebūs jāievēro arī pēc ieceļošanas no Lietuvas, Zviedrijas, Beļģijas, Francijas un Luksemburgas

LSM.lv
Pašizolācija nebūs jāievēro arī pēc ieceļošanas no Lietuvas, Zviedrijas, Beļģijas, Francijas un Luksemburgas
Sestdiena, 26. jūnijs, 2021 09:14

Pašizolācija nebūs jāievēro arī pēc ieceļošanas no Lietuvas, Zviedrijas, Beļģijas, Francijas un Luksemburgas

LSM.lv

Pašizolācija nebūs jāievēro arī pēc ieceļošanas no Lietuvas, Zviedrijas, Beļģijas, Francijas un Luksemburgas, bet Monako iekļauta "dzelteno valstu" sarakstā un ierodoties no tās desmit dienu pašizolācija ir jāievēro, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Drošo valstu saraksts ir būtiski audzis, jo atbilstoši Eiropas kopējam lēmumam "zaļā saraksta" slieksnis arī Latvijā ir palielināts no 50 uz 75 saslimšanas gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Līdz ar to pašizolācija, ieceļojot Latvijā, nav jāievēro nevienam iebraucējam no Igaunijas, Šveices, Norvēģijas, Horvātijas, Monako, Slovākijas, Itālijas, Austrijas, Vācijas, Čehijas, Lihtenšteinas, Bulgārijas, Ungārijas, Somijas, Polijas, Rumānijas, Islandes, Maltas, Sanmarīno un Vatikāna, kuram tagad jau pievienotas Lietuva, Zviedrija, Beļģija, Francija un Luksemburga.

Ņemot vērā mainīto kārtību, ceļotājiem, kuri Latvijā iebrauc vai atgriežas un kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas jeb tā dēvētais Covid-19 sertifikāts, pašizolācija nav jāievēro ne no vienas ES/EEZ valsts, kas iekļauta zaļajā vai dzeltenajā sarakstā.

Savukārt tiem, kuriem nav Covid-19 sertifikāta, pašizolācija Latvijā jāievēro pēc ieceļošanas no Dānijas, Nīderlandes, Spānijas, Zviedrijas, Slovēnijas, Grieķijas, Andoras, Īrija, Kipras, Portugāles un Monako.

Spānijai un Portugālei ir augstākie Covid-19 kumulatīvie rādītāji - attiecīgi 120,7 un 124 gadījumi, bet Lietuvā kumulatīvais rādītājs pagājušajā nedēļā bija 113,3 un tam nokrītot līdz 61,1 gadījumam, tas ļāvis Lietuvai izkļūt no dzeltenā jeb augsta riska ES/EEZ valstu saraksta un tikt iekļautai zaļajā - zema riska saraksta, kurā iekļautas valstis ar zemu sabiedrības veselības apdraudējumu.

Saskaņā ar SPKC publiskoto informāciju, viszemākie kumulatīvie rādītāji ir Vatikānā un Sanmarīno - attiecīgi 0 un 2,9 gadījumi.

Kopumā ES un EEZ vidējais kumulatīvais rādītājs turpina samazināties un sasniedzis 51,2 gadījumus. Pirms nedēļas tas ir bijis 71,6 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.

SPKC aicina iedzīvotājus vakcinēties, jo tas joprojām ir drošākais un efektīvākais aizsardzības veids, kas pasargā no smagām slimības formām un mazina Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?