Pašvaldība aicina noslēgt zemes nomas līgumus par mazdārziņiem Ogrē

Iesniegumus zemes nomas līgumu noslēgšanai var iesniegt:

Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001, darba laiks: pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 08.00 līdz 17.00, otrdienās no plkst. 08.00 līdz 18.00, piektdienās no plkst. 08.00 līdz 16.00;

elektroniski:

Pirms iesniegumu iesniegšanas lūdzam sazināties ar Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļas nekustamo īpašumu speciālisti: Aiju Mežali, tālr. +371 65049152, e-pasts: vai Dagniju Vilnīti, tālr. +371 65049151, e-pasts:

Informējam, ka teritorijas par kurām nebūs noslēgti zemes nomas līgumi, tiks izmantotas pašvaldības vajadzībām.