VARAM kopā ar VRAA izstrādā Atvieglojumu vienoto informācijas sistēmu (AVIS), kas ir koplietošanas risinājums, lai nodrošinātu iedzīvotājiem, komersantiem, valsts iestādēm un pašvaldībām centralizētu valsts un pašvaldību piešķirto atvieglojumu uzskaiti un administrēšanu. Sistēma nodrošinās ērtu piekļuvi informācijai par personai piešķirtajiem atvieglojumiem, kā arī pilnvērtīgiem datiem par izmantotajiem atvieglojumiem. Sistēmas izstrāde šobrīd ir nobeiguma stadijā, jau drīzumā plānots uzsākt darbu pie sistēmas ieviešanas, taču pirms tam VARAM vēlējās uzzināt Ogres novada pašvaldības labo praksi, kas atvieglojumu uzskaites sistēmu ir ieviesusi jau 2018. gadā, izveidojot Ogres novadnieka karti kā identifikācijas līdzekli, un nodrošinot pašvaldības noteikto priekšrocību, atvieglojumu saņemšanu.
VARAM pārstāvji aicināja pašvaldību dalīties pieredzē par sistēmas lietojamību ikdienā un tās uzturēšanu. Pašvaldību pārstāvēja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska un Ogres novadnieka kartes projekta vadītājs Andris Skraucis.
G. Sīviņš pastāstīja, ka Ogres novada iedzīvotāja karte nodrošina Ogres novada pašvaldības saistošajos noteikumos un domes lēmumos dažādām novadā deklarēto iedzīvotāju kategorijām noteikto priekšrocību un atvieglojumu saņemšanu, piemēram, braukšanas maksas atvieglojumus Ogres novada sabiedriskajā transportā, maksas atvieglojumus PA "Ogres komunikācijas" struktūrvienības peldbaseins "Neptūns" apmeklējumam, kā arī lojalitātes programmas ietvaros piedāvāto atlaižu un priekšrocību saņemšanu. Tāpat karte paplašina skolēna apliecības izmantošanas iespējas; Ogres novadnieka karte tiek izmantota kā Ogres novada skolēna karte, aizstājot skolēna apliecības funkcijas, nodrošinot braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanu sabiedriskajā transportā, pašvaldības apmaksāto pusdienu saņemšanu skolas ēdnīcā, kā arī drošības funkciju – vairākās pilsētas skolās var iekļūt tikai attiecīgās skolas skolēni un personāls. Ogres novadnieka kartei ir iespēja piesaistīt maksāšanas līdzekli – Mobilly maciņu. Pievienojot savu Ogres novada iedzīvotāja karti Mobilly kontam, iespējams apmaksāt pusdienas Ogres 1. vidusskolā, Jaunogres vidusskolā, Ogres sākumskolā un Ogres Valsts ģimnāzijā un iegādāties braukšanas biļeti pašvaldības sabiedriskajā transportā, maksājot ar līdzekļiem no sava virtuālā maciņa.
Viņš uzsvēra, ka atvieglojumu uzskaites sistēmas ieviešana ļoti ātrā laikā ļāva ietaupīt pašvaldības finanšu līdzekļus, kas tiek novirzīti piešķirtajiem atvieglojumiem, jo precīzais uzskaitījums, piemēram, ēdināšanā un sabiedriskā transporta izmantošanā nodrošināja iespēju maksāt pakalpojumu sniedzējiem tikai par faktisko izlietojumu, nevis plānoto. Tādā veidā tiek ieekonomēti vairāk nekā 30% atvieglojumu izmaksu.
A.Romanovska uzsvēra, ka Ogres novadnieka kartes un mobilās lietotnes primārie uzdevumi bija pakalpojumu modernizācija, efektivizācija, kā arī elektroniskā uzskaite. Sākotnēji nospraustie mērķi attiecībā uz kartes integrēšanu ēdināšanas, sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā, kā arī lojalitātes programmu ieviešanā ir īstenoti, un šobrīd var strādāt pie kartes un lietotnes attīstības jautājumiem. Šogad plānots turpināt ieviest drošības sistēmas skolās.
Projekta vadītājs Andris Skraucis informēja, ka nākotnē plānots attīstīt lietotni, pilnveidojot aplikāciju ar novadnieka kartes pieejamo funkcionalitāti. Viņš ļoti pozitīvi vērtē sadarbību ar Mobilly, kas ļauj izmantot karti kā maksājuma līdzekli, nepiesaistot bankas kartes. Nākotnē plānots iesaistīt arī vairāk uzņēmumus, kas varētu pieņemt maksājumus ar šo karti.
VARAM un VRAA pārstāvji uzdeva vairākus interesējošus jautājumus, izzinot pašvaldības pieredzi, tāpat arī sarunas laikā radās jauni ierosinājumi un attīstības virzieni, kā pašvaldība varētu paplašināt novadnieka kartes un mobilās lietotnes sniegtās iespējas. Sarunas noslēgumā G. Sīviņš aicināja AVIS sistēmas izstrādātājus jaunajā pakalpojumā integrēt jau izveidotos Ogres novada pašvaldības pakalpojumus, kas divarpus gadu laikā pierādījuši savu funkcionalitāti un vērtīgos ieguvumus.