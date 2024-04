Pašvaldība godina Dimanta un Zelta kāzu pārus (FOTO)

Kopā esot, jūs esat spēcīgi



Zelta un Dimanta kāzu pārus sveica Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis. “Kopā būšana, kopā radīšana dod dzīvē piepildījumu un laimi. Rīt mēs Ogrē svinēsim Ģimenes dienu. Ģimene - tas visam ir pamats. Mēs visi esam nākuši no ģimenes - no tēva un mātes, un es esmu priecīgs būt kopā ar jums un svinēt kopā šos svētkus. Jūs esat visiem, arī jaunajai paaudzei, labs piemērs,” sacīja E. Helmanis, piebilstot, ka pavisam nesen viņa tēvs ir devies mūžībā, bet vecākiem pietrūka tikai gads, lai kopā varētu atzīmēt Dimanta kāzu jubileju.





"Spēcīgi cilvēki rada vieglus laikus, vāji cilvēki dara grūtus laikus. Jūs, kopā esot, esat spēcīgi. Novēlu jums veselību, mīlestību un lai jūs bieži apciemo mazbērni," vēlēja E.Helmanis.





Mīlestība rodas cieņā, saticībā un uzmanībā



Arī Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale atzina, ka ģimene ir svēta, ka mīlestība rodas cieņā, saticībā, uzmanībā, arī sīkumos. D.Bārbale vēlēja jubilāriem saticību, laimes brīžus arī turpmāk, dalīties savās vērtībās ar jauno paaudzi, kā arī vēlēja, lai mīlestība, kas ir visa pamatā, vairojas pasaulē, nesot mieru arī Ukrainā, kur par mīlestību šobrīd cīnās visvairāk.

Mums tas ir izdevies!



Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Vita Leimane atzina, ka viņai ir gods būt līdzās novadniekiem, kuri ir labākais piemērs tam, kas ir ģimenes vērtības. V.Leimane atzina, ka šie nozīmīgie ģimenes svētki noteikti ir brīdis, kad abiem ar lepnumu izslieties stalti, paskatīties viens otram acīs un ar prieku atzīt - mums tas ir izdevies! “Reiz liktenis jūs saveda kopā. Roku rokā cauri priekiem un grūtībām esat izgājuši kopā šos garos gadu desmitus. Pašiem noteikti neticas, ka tik daudzi gadi pagājuši...Jūs esat iedvesmas avots ne tikai saviem ģimenes locekļiem, bet mums visiem,” sacīja V.Leimane, vēlot jubilāriem labu veselību, daudzus skaistus notikumus, jaukus cilvēkus sev apkārt un mierīgas debesis virs galvas.

Lai mīlestība nekad nezaudē krāsas



Apsveikuma vārdus stiprajiem pāriem bija atsūtījusi ilggadējā Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Lidija Vītola: “Ir jūnijs, un jau piekto gadu svinam jauku tradīciju – Dimanta un Zelta kāzu jubilāru godināšanas svētkus. Daudziem no jums arī es esmu devusi savu svētību un teikusi šos maģiskos vārdus – “pasludinu jūs par sievu un vīru”. Sirsnīgi sveicu un vēlu, lai mīlestība nekad nezaudē krāsas – katru pavasari sveicot, pa lāsei paņemiet no ievu baltuma, pa lāsei no ozolu un kļavu zaļuma un vizbulīšu ziedēšanas prieka, sudraba viļņu stiprumu no palu ūdeņiem un ugunīgo pīlādžogu spītu! Vēlu jums, lai tīrs vienmēr ir skaidravots – caur kuru siržu tuvība top svēta ar to, kas otram mīlot vairāk dots!”

Stipro pāru godināšanas pasākumam bija pieteikušies 17 pāri.

Dimanta kāzu jubilāri: ikšķilieši Jānis un Maija Baumaņi; tomēnieši Rasma un Vilis Tošeni; ogrēnieši Valda un Aivars Baloži; ķegumieši Ingrīda Olga un Jānis Freibergi, madlienieši Maija un Arvīds Bindemaņi.



Zelta kāzu jubilāri: ogrēnieši Ludmila un Pēteris Konovalovi, Gundega un Aivars Vekmaņi, Leontīne un Vitolds Ereli, Ināra un Dainis Bērziņi, Anfisa un Jurijs Andrijanovi, Ruta un Felikss Finogejevi, Mārīte un Arturs Slavinski; tīnūžnieki Ilga un Aleksands Razuvajevi; lēdmanieši Vija un Andrejs Nunguri; ķegumieši Silvija un Modris Dzintars Čeveri, ciemupieši Biruta un Andrejs Lūši; ķeipenieši Sarmīte un Andris Upenieki.



Diemžēl daži no šiem pāriem pasākumā nepiedalījās veselības problēmu vai citu apstākļu dēļ.





Pirmkārt saredzēt vienam otrā labo



Aivars un Gundega Vekmaņi laulību reģistrēja 1972. gada 5. augustā Ogres rajona Dzimtsarakstu nodaļā. Zelta kāzu jubileju viņi atzīmēja, kā paši saka, grandballē - ar bērniem, mazbērniem, pārējiem radiem un draugiem. Jautāti par savu satikšanās stāstu, Gundega atminas, ka tas noticis nejauši - tolaik viņa draudzējusies ar puisi, kurš studējis kopā ar Aivaru Ļeņingradā ugunsdzēsēju un glābēju skolā, bet Aivars - ar meiteni no Ogres, kur dzīvoja Gundega. Abi puiši pirms došanās atpakaļ uz Ļeņingradu rīkojuši ballīti, kur Aivars un Gundega satikās, sākuši sarakstīties. Beidzis studijas, Aivars 1972. gadā sāka strādāt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā Ogrē, no 1989. līdz 1993. gadam bijis šī iecirkņa priekšnieks. Aivars ieguvis izglītību arī Sporta akadēmijā, un pēc aiziešanas pensijā jau astoņus gadus 3 - 6 gadus veciem bērniem māca apgūt peldētprasmi bērnudārzā “Saulīte”. Gundega, absolvējusi Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāti, turpina darbu skolā. Ilgās kopdzīves laikā Vekmaņu ģimenē pasaulē nākuši trīs bērni, sagaidīti 7 mazbērni un nupat gaida jau piekto mazmazbērnu. Vaicāti, kāda ir ilgas kopdzīves formula, Aivars pārliecinoši saka: “Tādas nav. Vienkārši jāpielāgojas. Neticu, ka visi pāri dzīvi nodzīvojuši lielā, skaistā mīlestībā. Katram ir bijis kaut kas jārisina!”





Gundega smaidot piekrīt: “Mums visu laiku ir bijis daudz darba, nav bijis laika kārtīgi sastrīdēties. Nav bijis laika sēdēt mājās, skatīties vienam uz otru un meklēt, pie kā piekasīties.”





Tiem, kuri šobrīd vēlas spert atbildīgo soli dibināt ģimeni vai to jau ir izdarījuši, Vekmaņi iesaka saredzēt pirmkārt vienam otrā labo, padomāt, ko labu otram var dot, pielāgoties un būt čakliem, lai būtu sakārtota arī dzīves materiālā puse.





Nav nekā tāda, ko nav iespējams atrisināt



Madlienieši Maija un Arvīds Bindemaņi laulību reģistrējuši 1962. gada 31. decembrī Cēsu rajona Nītaures ciema izpildkomitejā. Bindemaņu ģimenes stāsts sākas Nītaures ciemā, kur abi dzīvoja un mācījās vietējā skolā. “Arvīds ir piecus gadus vecāks. Kad viņš sāka skatīties uz meitenēm, man puiši vēl neinteresēja. Ballītēs kādreiz viņš mani uzlūdza dejot. Arvīds dziedāja arī korī, kur es biju viņu pamanījusi - tāds smuks tenoriņš,” smaidot atminas Maija. Arvīds strādāja “Latvenergo”, nosūtīts darbā uz Suntažiem un pieņēmis lēmumu dibināt ģimeni. “Mūsu laulību dienā ārā bija pamatīgs sals. Smejoties saku - tik liels sals, ka neesam vēl spējuši atkust viens no otra,” saka Maija. Bindemaņu ģimenē pasaulē nākuši Evita, Inita un Aivars, ir 8 mazbērni, no kuriem jaunākajam ir 7, bet vecākajam - 33 gadi. Atzīmējot Dimanta kāzu jubileju, bērni sagādājuši pārsteigumu - veduši vecākus emocijām bagātā izbraucienā, gluži kā kāzu dienā - ar visām latviskajām tradīcijām, piestājuši arī laulību reģistrācijas vietā Nītaurē. Šobrīd Bindemaņi darbojas pa savu māju Madlienā, abi dzied senioru ansamblī “Tik un tā”, apmeklē senioru pasākumus un vienmēr gatavi sagaidīt ciemos bērnus un mazbērnus. Īpaši ir Līgo svētki, kad visi pulcējas kopā vai nu Madlienā, vai pie meitas Evitas Garkalnē. Ieviesta tradīcija ik pēc 10 gadiem, kad Bindemaņi atzīmē apaļas jubilejas, turklāt dzimšanas dienas ir ar nelielu dienu starpību, vēl pirms Jāņiem rīkot lielu balli. Vaicāti, kā iespējams nodzīvot kopā tik ilgi, Maija saka: “Liktenis mums bijis labvēlīgs. Mums ne reizi nav bijusi tāda saruna par šķiršanos, pat domas tādas. Drīzāk visu laiku esam plānojuši, ko un kā darīsim. Arvīds vienmēr ir atbalstījis mani. Esmu daudz braukājusi uz sacensībām novusā. Arvīds nekad nav neko pārmetis, kad vajadzēja - aizveda un atveda, vienmēr priecājās par manām medaļām. Mēs abi kopā esam dziedājuši, kas mums patīk, abi kopā pie mājas strādājuši, bērnus audzinājuši, lai gan dažreiz par bērnu audzināšanu mums bija domstarpības,” atklāj Maija.





Tiem, kuri tikai tagad plāno dibināt ģimeni, Bindemaņi iesaka ņemt piemēru no viņiem - cilvēkiem, kuri mierā un saticībā spējuši nodzīvot kopā 60 gadus.

“Nav nekā tāda, ko nav iespējams atrisināt,” piebilst Maija.