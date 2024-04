Pašvaldība godina "Ogres novada Gada pedagogs 2023" laureātus un ilggadējos pedagogus

Titulam “Ogres novada Gada pedagogs 2023” pedagogus bija izvirzījuši Ogres novada izglītības iestāžu kolektīvi. Laureāti saņēma Ogres novada pašvaldības Atzinības rakstu un sudraba ozollapas vai liepzieda piespraudi, kā arī Ogres novada mākslas skolu veidoto kartīšu komplektu, kas tapis iedvesmojoties no laureātu kolēģu stāstiem par balvas saņēmēju.





Pasākumā par godprātīgu darbu un ieguldījumu izglītībā tika godināti arī ilggadējie pedagogi, kuru pedagoģiskais darba stāžs ir 40 gadi. Šie pedagogi saņēma pašvaldības Pateicību un porcelāna zvaniņu.





Klātesošos uzrunāja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, kurš uzsvēra: “Mūsu novadā ceļam skolas, kamēr citviet Latvijā tās aizver. Tas viss nebūtu iespējams, ja nebūtu jūs - talantīgu, gudru un uz skolēnu attīstību virzītu pedagogu. Sokrāts teicis, ka nevajag baidīties no tumsas, jābaidās no cilvēkiem, kas baidās no apgaismības un mācībām. Novēlu, lai jums pretī vienmēr būtu dzirdīgas ausis, skolēni, kas vēlas mācīties un attīstīt sevi.”





Priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, piekrītot iepriekš teiktajam, uzsvēra: “Ogres novada pašvaldība iegulda milzīgus līdzekļus, lai taptu ēkas un infrastruktūra, bet jūsu uzdevums ir piepildīt šīs ēkas ar saturu, kas ir daudz grūtāks uzdevums nekā būvēt infrastruktūru. Jūsu uzdevums ir katrā bērnā un jaunietī atrast to šķautni, ko viņš var attīstīt vislabāk. Paldies par jūsu ieguldījumu mūsu skolēnu izglītošanā!





Kolēģus svētkos, kas šogad tiek organizēti otro reizi, sveica arī Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs: “Nav lielākas un grūtāk izcīnāmas balvas kā līdzcilvēku atzinība, tuvāko novērtējums un būt izceltam kolektīvā. Es esmu pārliecināts, ka jūs savā darbā iemiesojat Ogres novada izglītības jomas virsmērķi “Pozitīva un vērtīga mācību pieredze un sasniegumi katram”.”





Pedagogus svētkos sveica arī LIZDA Ogres novada arodorganizācijas priekšsēdētāja Velga Kalniņa uzsverot, ka šajā pasākumā tiek godāts pedagogs un novērtēts viņa ieguldījums un darbs, kā arī vēlēja pedagogiem izturību, spēku un enerģiju. V.Kalniņa pateicās Ogres novada pašvaldības vadībai un Ogres novada izglītības pārvaldei par mērķtiecīgu darbu izglītības jomas attīstībā.





Pasākuma laikā klātesošajiem muzikālus sveicienus veltīja dziedātājs Roberto Meloni.





Pasākumu vadīja Ogres novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības metodikā un izglītības metodiķe sākumskolā Ilze Ušpele.





Ilggadējie pedagogi

Par godprātīgu darbu un ilggadēju ieguldījumu izglītībā tika sveikta Ilona Klimane, Laima Prekele, Sarmīte Štekele, Edīte Graudiņa, Zane Hartmane, Valentīna Lazdiņa, Mirdza Kukule, Tatjana Bardiša, Aija Simsone, Vanda Kalniņa, Ligita Ridūze, Maruta Cinīte, Ligita Landorfa, Mudīte Goldmane, Gunta Grejere, Gita Līkuma, Inese Ādmine, Jevgēnija Graudiņa, Baiba Liepiņa, Līga Zaķe, Dace Bite.

“Ogres novada Gada skolotājs 2023” titula ieguvēji

Evita Reinsone par veiksmīgāko pedagoga debiju Ogres PII “Zelta sietiņš”

par veiksmīgāko pedagoga debiju Birzgales pamatskolā Amanda Pastuha par veiksmīgāko pedagoga debiju Ikšķiles PII “Čiekuriņš”

par veiksmīgāko pedagoga debiju Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolā Jānis Grants par veiksmīgāko pedagoga debiju Ogres tehnikumā

par veiksmīgāko pedagoga debiju Tīnūžu sākumskolā Simona Iranoviča par veiksmīgāko pedagoga debiju Ogres Mūzikas un mākslas skolā

Ilona Klimane par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību Birzgales PII “Birztaliņa”

par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību Ikšķiles PII “Urdaviņa” Inga Kumeliņa par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību Ikšķiles vidusskolā

Sanija Rubene par radošumu un inovācijām izglītības procesā un veiksmīgāko pedagoga debiju Ikšķiles privātā sākumskola "Ķiparu nams"

par radošumu un inovācijām izglītības procesā Suntažu vidusskolā Daiga Rosicka par radošumu un inovācijām izglītības procesā Taurupes pamatskolā