Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 19. punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus, savukārt Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 6. pants nosaka sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas principus.
Sabiedriskā transporta maršrutu tīkls veidojams, lai apmierinātu iedzīvotāju pieprasījumu pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem un nodrošinātu maršrutu tīklā iespēju apmeklēt izglītības iestādes, ārstniecības iestādes, darbavietas, valsts un pašvaldību institūcijas to normālajā jeb vispārpieņemtajā darba laikā. Veidojot maršruta tīklu ārpus pilsētām, vispirms tiek nodrošināta iespēja skolēniem apmeklēt izglītības iestādes. Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 6. panta sestās daļas 1. punkta c) apakšpunktu maršrutu tīklu izstrādā, nodrošinot pilsētas nozīmes pārvadājumos pilsētas centra vai pilsētas daļu saistību ar tuvākajām apkārtējām teritorijām.
Savā ziņojumā par jaunu sabiedriskā transporta maršruta izveidi Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale informēja, ka, izstrādājot priekšlikumus, pašvaldības speciālisti izvērtēja Ogres novada pašvaldības autotransporta resursus, esošos maršrutu tīklus, tai skaitā nepieciešamos resursus un iespējas izglītojamo pārvadāšanai uz un no izglītības iestādēm un, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un lūgumus, konstatēja, ka ir nepieciešams izveidot jaunu maršruta tīklu, kas aptvertu Ikšķiles, Tīnūžu un Turkalnes apdzīvotās vietas. Jauna maršruta tīkla izveide šajā teritorijā ir nepieciešama, lai nodrošinātu:
-izglītojamo nokļūšanu uz un no Ogres pilsētas izglītības iestādēm un interešu izglītības nodarbībām;
-iedzīvotāju nokļūšanu uz un no novada administratīvo centru svarīgu pakalpojumu saņemšanai (veselības aprūpe, valsts pieejamie pakalpojumi Ogres pilsētā tādi kā VSAA, PMLP, Zemesgrāmata, pasts, banka, autoosta, dzelzceļa stacija, u.c., kultūras pakalpojumi, bibliotēka, tūrisma iespējas);
-teritoriālo vienību ārpus Ogres pilsētas attīstību.
D. Bārbale uzsvēra, ka viens no administratīvi teritoriālās reformas mērķiem tieši ir veicināt pakalpojumu pieejamību un novada administratīvās teritorijas attīstību.
Izstrādājot priekšlikumu par jauno sabiedriskā transport maršruta tīklu, tika ņemts vērā, lai tas aptvertu esošo autoceļu, ielu un sliežu ceļu tīklu, tādējādi apmierinot pēc iespējas plašāku iedzīvotāju pieprasījumu pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem. Šajā maršruta tīklā ir ietvertas vairākas blīvi apdzīvotas vietas, no kurām bērni galvenokārt mācās Ogres pilsētas izglītības iestādēs, tāpat ietvertas interešu izglītības iestādes, Ikšķiles Brīvā skola, Ikšķiles vidusskola. Maršruta tīklam reisus plānots pielāgot tā, lai nodrošinātu bērnu nokļūšanu uz izglītības iestādēm pirms mācību sākuma, bet pēcpusdienas reisi pielāgoti izglītības iestāžu mācību dienas un interešu izglītības iestāžu darba laikam, papildus nodrošinot arī pārējiem iedzīvotājiem ērtu nokļūšanu dažādu pakalpojumu saņemšanai iestāžu darba laikā.
Kopējais plānotā maršruta tīkla garums ir ~36 km un pieturu izvietojums noteikts pēc iespējas tuvāk citiem nozīmīgiem pakalpojumu atrašanās punktiem, bet ārpus pilsētas robežām – pēc iespējas iedzīvotājiem izdevīgās vietās, kas saistītas gan ar ceļa izvietojumu, apdzīvotas vietas blīvuma rādītājiem un iedzīvotāju vajadzībām.
Izveidojot jaunā sabiedriskā transporta kustības tīklu, paplašināsies iespējas apmeklēt tūrisma objektus bijušā Ikšķiles novada teritorijā, piemēram, Turkalnes muižu, Sv.Meinarda salu, kultūras mantojuma centru “Tīnūžu muiža”, kā arī atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, līdz ar to tiek prognozēts, ka pārvadājumu intensitāte un pārvadājumu regularitāte varētu palielināties.
Plānotais jaunais Ogres pilsētas sabiedriskā transporta maršruta tīkls ir šāds: Ogres Mūzikas un mākslas skolas Mūzikas nodaļa – Ogres autoosta – Ogres novada Sporta centrs – Raiņa prospekts – A/S “Ogre” – Ikšķiles brīvā skola – Sv. Meinarda sala – kafejnīca “Pie dārza” – Ikšķiles vidusskola – Skolas iela 4, Ikšķile – Lazdukalna kapi – Krustceles – Tīnūžu skola – Kranciema krustojums – “Pērles” – “Monētas” – “Kursieši” – Turklane – Kapi 2 – Kapi 1 – Slimnīca – Ogres Mūzikas un mākslas skolas Mūzikas nodaļa (pieturvietas vēl tiks precizētas).
Galīgo lēmumu par jauna sabiedriskā transporta maršruta tīkla izveidi deputāti lems domes sēdē 16. decembrī. Pēc domes lēmuma pieņemšanas tas tiks iesniegts izskatīšanai Sabiedriskā transporta padomē (padomes sastāvā ir Satiksmes ministrijas, Autotransporta direkcijas un plānošanas reģionu pārstāvji), kuras kompetencē ir vienotu reģionālo vietējo un starppilsētu maršrutu plānošana.
Ogres novada pašvaldība jau ir vērsusies Autotransporta direkcijā ar lūgumu veikt plānotā maršruta apsekošanu un sniegt savu atzinumu, lai pēc domes lēmuma pieņemšanas pašvaldība varētu operatīvi rīkoties, iesniedzot nepieciešamos dokumentus Sabiedriskā transporta padomē.