Investīciju plāns papildināts ar projektu, kas saistīts ar izglītības jomu un Covid-19 ierobežošanu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 4.2.apakšpunktu viens no pamatprincipiem Covid-19 infekcijas izplatības sabiedrībā novēršanai ir distancēšanās. Atbilstoši šo MK noteikumu 6.9. apakšpunktam distancēšanās nodrošināšanas pasākumi ietver attālinātu publisko pakalpojumu sniegšanu un izmantošanu.
Nolūkā stiprināt attālinātas apmācības sistēmu, pašvaldība plāno Jaunogres vidusskolas, Ogres 1. vidusskolas, Ogres Valts ģimnāzijas, Madlienas vidusskolas, Ikšķiles vidusskolas, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas un Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 10. –11. klašu skolēniem iegādāties 321 portatīvo datoru, nepieciešamā finansējuma apmērs ir 271 887 eiro.