Kā komitejas sēdē ziņoja Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale, 2021. gada decembrī pašvaldībā tika saņemtas Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) un valsts SIA “Autotransporta direkcija” vēstules ar aicinājumu Ogres novada pašvaldībai atkārtoti izvērtēt un sniegt viedokli par vairāku reisu slēgšanu, kuri šobrīd uz laiku ir atcelti, ņemot vērā pasažieru skaita samazināšos Covid-19 pandēmijas ietekmē.
Valsts SIA “Autotransporta direkcija” ierosina slēgt reisus maršrutā Nr. 3002 AS Ogre – Ogres stacija – SIA Ogres Autobuss – AS Ogre, atceļot reisu Nr. 181 plkst. 17.35 no pieturas “Stadions”, savukārt reisam Nr. 203 plkst. 20.55 no pieturas “Stadions” nosakot izpildi no pirmdienas līdz piektdienai, slēdzot to sestdienās un svētdienās.
Tāpat iestāde aicina slēgt reisus reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7788 Rīga – Ogre, atceļot ikdienas reisus Nr. 27 plkst. 20.00 un Nr. 31 plkst.22.30 no Rīgas Starptautiskās autoostas, kā arī slēdzot reisus Nr. 26 plkst. 18.35 un Nr. 30 plkst.21.05, kas katru dienu atiet no Ogres autoostas.
D. Bārbale informēja, ka lēmums slēgt reisus būtu pretrunā ar pašvaldības ilgtermiņa attīstības plāniem, ņemot vērā plašo apvienotā novada teritoriju, pieaugošo iedzīvotāju skaitu gan pilsētās, gan pagastos, kā arī pastiprināto tūristu pieplūdumu. Pašvaldība ir ieinteresēta uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un mobilitāti; pērn decembrī deputāti pieņēma lēmumu arī par jauna sabiedriskā transporta pilsētas nozīmes maršruta tīkla izveidi, lai nodrošinātu ērtu skolēnu nokļūšanu no dzīvesvietas uz izglītības iestādi.
VPR apkopotie dati liecina, ka pasažieru plūsmas samazināšanās ir novērojama ne tikai Covid-19 pandēmijas laikā. Tā ir mainīga arī atkarībā no gadalaika, jo pasažieru skaitam ir tendence samazināties tieši rudens un ziemas mēnešos. Ņemot vērā minēto, VPR šobrīd pieņēma lēmumu pagarināt noteikto reisu slēgšanas laiku līdz marta beigām, taču pašvaldība konceptuāli ir pret minēto reisu slēgšanu, rosinot tos atjaunot līdz ar 2022. gada 1. aprīli.
Pašvaldība šobrīd gaida atzinumu no valsts SIA “Autotransporta direkcija” par jaunā sabiedriskā transporta maršruta tīkla izveidi, kas aptvertu Ikšķiles, Tīnūžu un Turkalnes apdzīvotās vietas, lai pēc tam to iesniegtu izskatīšanai Sabiedriskā transporta padomē, kuras sastāvā ir Satiksmes ministrijas, Autotransporta direkcijas un plānošanas reģionu pārstāvji.
Kā pastāstīja D. Bārbale, apstiprinājuma gadījumā dažās vietās jaunais maršruts pārklāsies ar esošajiem maršrutiem, taču uzsvēra, ka jaunais maršruts ir vairāk paredzēts tieši bērnu pārvadāšanai no dzīvesvietas uz izglītības iestādi un atpakaļ. Ilgtermiņā varētu pārskatīt atsevišķus posmus, taču, ņemot vērā novada attīstību un iedzīvotāju skaita pieaugumu, nav plānots slēgt nevienu reisu.
Sabiedrisko pārvadājumu un transporta infrastruktūras jautājumu komitejas deputāti vienbalsīgi nolēma saglabāt un ar 2022. gada 1. aprīli atjaunot reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 3002 AS Ogre – Ogres stacija – SIA Ogres Autobuss – AS Ogre reisu Nr. 181 plkst. 17.35 no pieturas “Stadions”, kā arī reisu Nr. 203 plkst. 20.55 no pieturas “Stadions”, nosakot izpildi no pirmdienas līdz svētdienai. Tāpat tika nolemts saglabāt un ar 2022. gada 1. aprīli atjaunot reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7788 Rīga – Ogre ikdienas reisus Nr. 27 plkst. 20.00 un Nr. 31 plkst. 22.30 no Rīgas Starptautiskās autoostas, kā arī reisus Nr. 26 plkst. 18.35 un Nr. 30 plkst. 21.05 no Ogres autoostas, nosakot izpildi katru dienu.
Vidzemes plānošanas reģionam tiks nosūtīta vēstule par īslaicīgi atcelto maršrutu saglabāšanu un valsts SIA “Autotransporta direkcija” ierosinājuma noraidīšanu, vienlaikus lūdzot atsākt maršrutu darbību uzreiz pēc ārkārtējās situācijas beigām.